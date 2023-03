Bella Hadid celebró su recuperación

La modelo Bella Hadid tuvo problemas con el consumo de alcohol, en especial con los licores, y tiene un nuevo rumbo su vida en la recuperación de la adicción. Ahora que pudo ser resiliente a esta situación, festejó los cinco meses de sobriedad junto a sus mejores amigos.

A los casi 30 años pudo darse cuenta de su situación y además se animó a usar las redes sociales para poder contar sobre su pesar. A pesar de las dificultades de la vida, la mujer pudo pedir ayuda para luego curarse. Ahora milita la vida sin sustancias y celebra esos meses libre. Sobre ello dijo: “Esa sensación de no ser lo suficientemente bueno o de sentirte inseguro acerca de tu arte es natural, pero al mismo tiempo, siento que se nos ha enseñado. Todos los humanos son diferentes; cada uno tiene algo especial y único que ofrecer. Pero la gente se olvida que todos se sienten básicamente de la misma manera: perdidos, confundidos y sin saber muy bien por qué están aquí. Esa ansiedad la sentimos todos, y tratamos de encubrirla de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos, en nuestras inseguridades, en nuestra alegría y en nuestra felicidad; y aceptarlo todo como bello y natural”.

Sobre la adicción al alcohol, destacó: “Ya no siento la necesidad de beber porque sé cómo me sentará después, cuando me despierte a las tres de la madrugada con una ansiedad horrible. No vale la pena el dolor y estrés que siento por beber tan solo unos pocos tragos que tampoco hacen mucho”.