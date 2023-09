La palabra de Jujuy Giménez

La vedette y conductora Sofía Jiménez se fue de viaje para trabajar en un reality show donde se la veía en Croacia y luego empezaría un viaje de placer donde se encontraría con su novio Bautista Bello, que estaba en Brasil con sus amigos siendo captado a los besos con otra chica. Este clip fue mostrado en las redes sociales, lo que desató un escándalo.

Por ese entonces, ella hizo un video dando su parecer de los hechos: “Yo me fui a dormir creyendo que él llegaba al otro día a Europa, estaba planeando una sorpresa, pensando a dónde podíamos ir, si a Francia o a dónde. Y cuando pasó esto le dije: Ni se te ocurra subirte al avión, que no viniera a arreglar nada. Ahora me llegan fotos suyas, chats y eso es lo más difícil. Por supuesto que se habló el tema entre nosotros, tuvimos la conversación necesaria”.

En la actualidad, y con el duelo ya hecho, la mujer afirmó en un diálogo íntimo que tuvo con Carmen Barbieri: “Ese tiempo fue fundamental para que la calentura vaya bajando, se vaya enfriando. Y después sentarnos a hablar, cara a cara, eso también fue sanador, para cerrar el círculo. Estuvo muy bueno, para mí fue importante porque necesito caminar liviana por la vida, no me gusta andar enojada, con ese sentimiento de bronca, enojo, necesito soltar, liberar. Sorry, amor, vos te perdés todo esto y yo sigo adelante”.