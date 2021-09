La palabra de Sabrina Rojas

Tras la separación de su esposo y padre de sus hijos, Luciano Castro, la modelo Sabrina Rojas decidió volver a salir con sus amigas y recuperar su vida de soltera. Es por ello que concurrió a ver la obra de José María Muscari junto a sus amigas y allí fue que conoció al locutor y actor erótico Tucu López, que ya tiene varios romances en su haber.

Una vez que comenzaron a charlar, la dupla decidió ir más allá y se vieron algunas veces en unos encuentros furtivos. Al trascender la noticia, la rubia afirmó: “Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso. Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar”. Luego ni lerda ni perezosa, continuó: “Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien”.

Por su parte, el locutor devenido en actor no esbozó ningún dicho sobre esto pero lo certero es que tiene fama de galán, ya que ha conquistado el corazón de más de una bailarina y también mantuvo un romance fogoso con la cantante Jimena Barón.