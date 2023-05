La pelea entre Mar Tarrés y Pampita

Durante los últimos días de la semana se vivió una tremenda polémica que tuvo a la modelo Mar Tarrés y a Carolina “Pampita” Ardohain enfrentadas a muerte. Casi que no dejaron nada sin decirse a través de las redes, que hoy en día funcionan casi como una suerte de ring al que cualquiera puede asomarse como público.

Ocurre que Tarrés la invitó a firmar una solicitada a favor del cuidado animal. En un mensaje privado por IG, tuvieron el siguiente intercambio: “Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya”, ante lo cual Pampita respondió de forma concisa: "Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!". Y ello hizo estallar de furia a la modelo. Por ello, compartió una captura de pantalla de la charla y de la negativa de Ardohain junto a un texto en el que expresaba: “Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos depende de nosotros (…). Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar”. Y continuó: “¿Qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir? ¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía! Porque si yo viese un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. ¡Somos la peor especie!”. Luego de ello se desató el lío, y la respuesta de Pampita no se hizo esperar. Furiosa, retrucó: “Sos una busca fama. Sino, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien! Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí”. La influencer respondió: “Cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar”. Por si fuera poco, en una publicación que luego borró, escribió: “No busco fama, busco justicia por los animales. Pensá lo que quieras, me va mucho mejor fuera del medio y soy muy exitosa en mi empresa. A vos, si no te están gorreando, te estás peleando o casando con algún macho para mantener tu fama y seguir facturando”. Así de bravas estaban las cosas, pero llegadas las últimas horas del viernes, Mar Tarrés expresó sus disculpas a través de un video: “Estamos acá con Perlita para pedirle perdón a Pampita porque si se hizo algo público también hay que hay que hacer públicas las disculpas. Le pido mil disculpas porque me exalté en un momento donde me dio bronca la falta de compromiso de la gente con los animales”.