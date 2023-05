Miguel Bosé le ganó el juicio a su ex

Parece que, finalmente, el pleito entre Miguel Bosé y Nacho Palau, quien fuera su pareja durante veintiséis años, llega a su fin. Ocurre que la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo desestimó el recurso en el que pedía que se declarara su paternidad “de los dos hijos biológicos de quien fue su pareja, y, al mismo tiempo, que se declarara que su expareja es el padre no matrimonial de los dos hijos biológicos del propio demandante”. O sea, el reclamo era que Palau quería ser el padre de los dos hijos de Bosé y también que Bosé fuera el padre de sus dos hijos biológicos, alegando que siempre han vivido juntos hasta la separación que se hizo pública en octubre de 2018. Además, Palau pretendía que se establecieran relaciones entre los niños (vale recordar, todos ellos nacidos por vientre de alquiler), tanto entre sí como “con sus padres respectivos”. Así las cosas, El Tribunal Supremo acaba de darle la razón al cantante, afirmando en una sentencia que “los menores carecen de lazos biológicos”. Además, se afirma que para estos supuestos el ordenamiento jurídico establece otro cauce, el de la adopción, “que no se ha querido seguir” por parte de Bosé y Palau, escultor valenciano de 51 años. Por tanto los niños, Diego y Tadeo, de 12 años, que viven en México con Bosé, e Ivo y Telmo, de 11 años (cuya paternidad llegó a negar Bosé en el juicio) y que residen con Palau en un pueblo de Valencia, no se consideran hermanos. Aunque los medios españoles indican que está cantado que Palau va a recurrir y apelar esta sentencia.