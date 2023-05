Beto Casella apuntó con todo contra Tinelli

Una chispa y es como si echaran nafta. Más o menos así es como viene la cosa entre Beto Casella y Marcelo Tinelli. ¿Qué pasó? Ocurre que Casella no se guardó nada al momento de referirse sobre su colega y la grabación del Bailando de este año, luego de confirmarse el desembarco del “Cabezón” al canal América, después de estar muchos años en la señal de El Trece. Desde el primer momento en que se conoció la noticia hubo muchas voces a favor y otras en contra sobre la vuelta de uno de sus clásicos.

Así las cosas, Casella expresó: “Está deambulando productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar. América no tiene espacio”. Y agregó: “No hay lugar en el que no deba guita... Ha estado incluso por canal 9, que me parece una locura, por orgullo aunque sea, porque le das espacio a alguien que va a pelear desde otro lugar por el tercer lugar. Igual, le piden el adelanto de la mitad porque saben que no paga”. El conductor de pelo entrecano y anteojos de marcos negros fue más filoso aún: “Ojo, es lo que se dice y él no desmiente. Le debe a cada santo una vela, agarrás un cheque de Tinelli y sale volando, como un globo de esos que los soltás y vuelan... Va a tener que grabar desde una plaza el programa, en un baldío”. Por si fuera poco, siguió: “Trascendió esto, no desmiente, lo damos por hecho. Es grave porque el Banco Central informa que le han rebotado más de 236 cheques y él no lo niega. En algunos países vas en cana”.

No es la primera polémica que se desata, luego de la mudanza de canal de Marcelo. Porque no bien se conoció la novedad, por ejemplo, fue Baby Etchecopar, con su particular estilo, quién se puso en guardia y comentó, hace apenas poco más de un mes: “Viene con cambios e ideas para él, a mí no me tiene que cambiar nada ni traer ninguna idea, el programa está tal cual. A mí no me baja línea nadie (...) Yo creo que si viene, le pondría los puntos, cómo quiero que se maneje... Mirá qué poco pido, después de tantos años de laburo, que no me toquen la hora ni mi estacionamiento, y yo soy feliz”. Hay que recordar que no es la primera vez que queda al descubierto la pica entre Casella y Tinelli. Porque ya a principios de año Beto se había referido a los proyectos televisivos y al rating de los programas del Cuervo: “Los últimos años de Marcelo han sido catastróficos en cuanto a toma de decisiones. Algo pasó y mucha gente le está dando la espalda, que dice algo y la gente reacciona mal”.

Está claro que esta polémica no va a terminar acá.