El drama de Silvina Luna

Hace años ya que Silvina Luna viene atravesando un momento complicado de salud. En televisión, entrevistada en el programa LAM (canal América), habló de lo dramático de la situación. “Hay momentos de aceptación y momentos que me despierto y digo: Estoy viviendo una pesadilla. Pero estoy acá, firme, de pie, siempre fui una persona de salir adelante. Siempre tengo recaídas. Son más los momentos buenos que busco en el día a día, buscar momentos de alegría, eso me hace muy bien”, fue una de las primeras cosas que dijo.

También detalló que todavía no puede realizarse el trasplante de riñón porque desde hace un año tiene una bacteria en la sangre, mientras tanto continúa realizándose diálisis y un tratamiento. Y agregó que le hace muy bien la compañía de su hermano, de 37 años y quien es un constante apoyo para ella desde hace mucho tiempo. “Él es mi familia”, dijo.

Confesó también que sus amigas son de ir mucho a su casa, dado que por lo frágil de su estado no puede salir mucho. Además, con total entereza se abrió y detalló cómo encara sus sesiones de diálisis: “Me llevo un libro, trato de dormir para que no se me haga tan largo. Sé qué almohadones llevarme, es como un club. Veo gente mayor ahí y digo: Me la tengo que bancar. Los sillones son muy incómodos, son 4 horas que estás quieto. Empecé con un dolor en el ciático y las piernas desde que empecé diálisis y fue muy duro porque se hizo crónico... Son dolores que nunca he tenido”.

Vale recordar que el calvario de Luna empezó luego de haberse realizado algunas cirugías con el médico Aníbal Lotocki. Allí, en 2013 la modelo descubrió que aquellas intervenciones le provocaron un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal. Desde allí, debió someterse a laboratorios semanales e internaciones recurrente, hasta la situación actual en la que se encuentra. Así y todo, ella se muestra optimista y con fuerza.

Frente a las cámaras dijo: “Voy a recuperar la vida pero no va a ser la misma de antes, claramente... Desde hace mucho me voy postergando. Los años pasaron. Uno de mis deseos es ser madre, que se me despertó hace un tiempo. En las relaciones no se dio. A veces sueño que cuando me trasplanten pueda tener un bebé, adoptar a un niño. Quiero devolver ese amor que me dan”.

Por último y al borde de las lágrimas cerró: “Mucho tiempo callé porque me daba vergüenza hablar de esto. Hice catarsis. Está bueno sacarlo y que la gente sepa. Me encanta vivir. Quiero vivir. Pero nunca sabés los caminos”.