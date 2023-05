Las declaraciones de Hailey Bieber sobre su maternidad

La modelo Hailey Bieber se hizo famosa por sus pequeñas actuaciones, pero también por ser una modelo de alta costura que supo conquistar el corazón de Justin Bieber, el cantante y compositor juvenil. De forma reciente, la joven dio una entrevista sobre la actualidad marital donde acompaña al también productor en su pronta recuperación debido a un síndrome extraño que padece, que lo llevó a suspender su carrera profesional y a vivir en la estricta privacidad hasta que recupere el total control sobre los músculos de su rostro.

En la nota, la mujer rompió el silencio sobre sus proyectos a futuro pero también por un tema por el que suele ser consultada a menudo y no es otro que la maternidad. Allí declaró que tiene miedo, que lo vive sin apuro y además fue operada de un problema ginecológico del que está recuperándose por el que no desea tener hijos a la inmediatez. También tiene en su mente otros temores por los que está postergando la llegada de un heredero y así lo declaró: “Basta que la gente diga cosas de mi marido o de mis amigas. No me puedo imaginar tener que confrontar a la gente diciendo cosas sobre un niño”.

Asimismo, dejó en claro que las opiniones que vierten los seguidores de las redes sociales como también la negatividad suele jugarle en contra: “Literalmente lloro por esto todo el tiempo”. También dijo unas palabras cuando le preguntaron por la pancita incipiente que tenía hace unos meses pero era debido a un problema ginecológico: “Tengo un quiste en el ovario del tamaño de una manzana, no tengo endometriosis pero me ha salido un quiste varias veces y nunca es divertido. No es un bebé”.

Por último, fue consultada sobre sus deseos de agrandar la familia y afirmó: “No estaba lista porque aún tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer”. La pareja vive en California y está conforme con su cambio al anonimato.