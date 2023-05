Masterchef: Germán Martitegui se enojó con un participante

Rodrigo Salcedo, participante de Masterchef, dejó caer una bandeja con restos de comida al piso sin querer y se ganó el reto de Germán Martitegui.

Al ver esto, el jurado del programa de Telefé no se quedò callado y lanzó: “¿Qué es esto, Rodrigo? ¿Vos te das cuenta que todo esto es consecuencia del desorden que tenés acá arriba. Ahora, ¿sabés qué? Vas a ordenar y no vas a poder cocinar hasta que no esté todo ordenado”.

Tras escucharlo, Rodrigo no ocultó sus nervios: “Perdón, Germán, se me cayó. Sí, me doy cuenta. Ahora voy a ordenar”, concluyó el participante.

Pero Martitegui redobló la apuesta: “Yo no puedo creer el desastre que tenés acá. Que sea la última vez que trabajás así. ¿Qué son todos esos frascos? ¿Por qué tenés tanta cantidad de cosas y después haces una preparación chiquita”, indagó, visiblemente molesto”.