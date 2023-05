Pilar Sordo: “Volver a La Plata siempre es un placer”

Nacida en Chile, Pilar Sordo es una psicóloga abocada a las conferencias y a las charlas que, a lo largo de su vida, ha editado libros que son los preferidos de las personas que la siguen alrededor de todo el globo terráqueo. Su empatía ganó popularidad y hoy es la preferida de las generaciones de siempre pero ­también de las mas jóvenes. Las obras mantienen un lenguaje sencillo y apropiado que han abarcado temáticas diversas como la felicidad, las relaciones interpersonales, la familia, los hijos, el amor, entre otros.

Durante una entrevista con este multimedio, la también columnista presentó la función que dará este sábado, a las 21, en el teatro Coliseo Podestá, y se expresó sobre la actualidad, los proyectos venideros y la feliz visita a tierras platenses.

—¿Bajo qué aspectos te adentraste en la carrera? ¿Cuáles fueron las circunstancias que se dieron en el inicio?

—No sé bien cómo partió. Solo recuerdo que la gente sabía que estaba haciendo estudios y yo era muy chica, ni siquiera estaba ­titulada. De esta manera comenzaron a pedirme que les contara qué era lo que estudiaba o me atraía en ese momento. Al hacerlo ven que mi forma era didáctica, divertida, pero al mismo tiempo muy profunda. Todos estos aspectos comienzan a saberse y el efecto multiplicador fue con la gente que me estaba escuchando.

—¿Qué mensajes subyacen en tu obra? ¿Cuáles son las ideas que querés comunicar a través de las charlas?

—Como mensaje, les voy a contar lo que es mi última investigación que es la que está terminada. Además, ahora, estoy haciendo otra. Retomando eso que enuncié, el proyecto se trata sobre las 12 habilidades que son todas reconocidas por la gente pero que, además, genera un cinturón o armazón que tiene que ver con tenerlas consciente y es que cuando esto ocurre, uno las puede focalizar. Es una charla divertida, profunda, con muchísimo contenido, eso es lo que pretendo llevarlos.

—Te has presentado alrededor de todo el globo terráqueo, ¿cómo es recibido tu arte en las personas?

—Considero igual que es más mi disciplina que mi arte. Es más, mi trabajo, que mi arte, es más mi ­disciplina que mi arte, es más mi tenacidad que mi arte. El arte puede estar en el humor, un poco en la teatralización sobre el ­escenario. Todo eso me parece que es un toque que me regala Dios. Todo lo relacionado está en la reacción del público, en lo rápido que se llena los espacios, en las relaciones que se crean con la gente, en mi honestidad con las personas, creo que es lo que terminan ­premiándome.

—Siempre venís a la ciudad de las diagonales para presentarte y compartir tus proyectos, ¿cuál es la relación que te une con este suelo?

—Volver a La Plata siempre es un placer porque amo a ese teatro. Además, amo a ese lugar, a ese escenario, amo la calidez de la gente, amo al café al que vamos, además está la gente que sale de la función y luego de la charla se va a comer algo, me ven pasar y me saludan. Me encanta encontrarme con ese espacio físico que tiene tanto de lo afectivo y anímico para mi.

—¿Por qué recomendarías a la gen­te que concurra a esta función?

—Porque va a entender que es una situación difícil, va a entender cómo ser feliz y cómo trabajarla. Es decir, todos los días debemos trabajar la felicidad con las situaciones que se puede estar viviendo. Creo que ese es el gran mensaje. Podemos cambiar la mirada, el tener una segunda derivada de lo que nos está pasando para rescatar aprendizajes. Considero que esa es la clave fundamental. O el secreto. Ojalá puedan acompañarme el ­próximo 20 de mayo en este teatro maravilloso.