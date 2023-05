Lucila Gandolfo: “Yo venía más del teatro y lo audiovisual en mi vida llegó más tarde”

La talentosa intérprete Lucila Gandolfo encarna a Sally Conforte en Ringo, la serie inspirada en la vida de Oscar Ringo Bonavena, que puede verse en Star+. Por acá, la actriz brinda detalles de su trabajo, la experiencia de la participación en una entrega de esta envergadura, y es por ello que dialogó con este multimedio. Además, reflexionó sobre el trabajo realizado, que ya se encuentra disponible en el universo digital.

—¿Cómo es para vos que tenés una larga trayectoria, pero particularmente en el teatro, entrar en este universo de las series, plataformas, y con estos personajes? ¿De qué manera vivís esta experiencia? ¿Qué análisis hacés al respecto?

—Como dijiste, en mi caso yo venía más del teatro y lo de la producción audiovisual en mi vida llegó más tarde. De esta manera, lo seductor de esto es que, la verdad, se tiene que contar sin hacer nada, o sea, no hace falta obviamente ni proyectar tanto la voz ni gesticular tan grande como si estuvieras en un escenario; pero la verdad es la verdad, entonces el primer plano cuenta mucho más y tenés que aprender a contarlo todo sintiéndolo, si no está la verdad dentro tuyo es muy difícil que eso se traduzca en la pantalla. Para mí, personalmente, ese era un gran desafío y me encantó, cada vez que hablábamos con el director, él me pedía que sea más chiquito, menos, menos, volvamos a probar, hasta que realmente encontrás ese vínculo, esa mirada a los ojos, esa forma de contar, que es tan distinta cuando estás en un escenario, pero que en mi caso encontré ahora. Y me encanta, me parece fascinante, así que estoy muy feliz cuando hago teatro, cuando ensayo y estoy todas las noches en un escenario, lo disfruto muchísimo, pero también agregué el placer de encontrar esto, que es otra concentración; también eso, saber de dónde se está tomando el plano, que repetimos ahora la toma desde el otro lugar, ahora la referencia sos vos, o sea que no tenés que hacer nada; saber administrar tu energía, saber que, si vas a hacer la toma tantas veces, no tenés que gastarte toda la emoción en la primera porque después va a venir tu primer plano, o sea, todo eso es completamente distinto, y yo encontré que me encanta, me seduce muchísimo.

—Tu personaje vive en una época en la que la mujer era menospreciada. Ringo, cuando ve que tiene que firmar y que va a ser su representante, como que no quiere saber nada. ¿Cómo es encarnar también estas mujeres fuertes en una época en la que la mujer tampoco era tenida en cuenta para determinadas cuestiones como, por ejemplo, el mundo del boxeo?

—Bueno yo creo que el personaje de Sally no es un personaje típico; ella, en los años 70, al ser la dueña y la que regentaba un prostíbulo y al estar casada con un capomafia, era de por sí un personaje bastante particular, una mujer empoderada, diría yo. El hecho de que se convierta en su manager, bueno, es como un accidente, le toca eso, y de ahí en más empieza a generarse esta relación, este vínculo entre ellos dos, en el que ella al final termina siendo como la protección de él. Hay un vínculo de cuidado, casi maternal al comienzo, ella lo ve desprotegido y también en todo caso, más allá de lo que muestra fuera, su coraza es una mujer que está sola, y por eso se produce este acercamiento entre los dos, pero como decíamos, cuando los guiones están bien escritos y está todo ahí en la palabra y tenés un buen director, es más fácil entrar y encontrar ese personaje y ese vínculo.

—¿Cuál es tu vínculo con el boxeo? ¿Qué podés revelar al respecto?

—No soy fanática del boxeo, debo haber visto de adolescente alguna de las Rocky, pero quizá por la historia de quien se pone, que quiere algo, de la fortaleza: esa parte me parece conmovedora, pero que podría haber sido con ese deporte o con lo que se propusiera, que en ese sentido es un ejemplo, es inspirador, eso sí.

—¿Por qué hay que ver Ringo? ¿Por qué se lo recomendarías a la gente?

—Porque la producción de todo es espectacular, porque está recreada increíblemente y porque, además de que Ringo es un personaje que es nuestro, es un thriller que es muy atrapante y que vale la pena además como historia.

Un deporte protagonista

—¿Qué aprendiste o qué descubriste sobre Ringo que te llamó la atención? ¿Qué tuvo de especial este personaje que fue una figura internacional en la historia del deporte en Argentina?

—Yo conocía muy poco, y ya al comienzo del guion empiezo a leer y veo lo provocador que era, lo que había hecho en su primera pelea en Brasil, en San Pablo, eso por lo que acá ya lo descalifican. Pero también cuando él no ganó lo que buscaba, bueno, no quiero spoilear, así que no voy a contar mucho, pero bueno, yo no conocía esa interna, lo que le sucedió a él en Estados Unidos y el deseo de poder pelear con Cassius Clay y lo que le sucede después, me fui enterando a medida que fui leyendo el guion y obviamente después actuándolo, y decís qué pena, pobre hombre.