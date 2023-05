Sigue el enfrentamiento entre Alex Caniggia y L-Gante

Parece que el influencer devenido en conductor Alex Caniggia y el cantante y trapero L-Gante no se bancan mucho. Porque hace apenas unos días, luego de la entrega de los premios Gardel, se picantearon y criticaron por las redes, y ayer viernes volvieron a cruzarse. Todo comenzó con el comentario de Caniggia sobre una foto de L-Gante y Wanda en la alfombra de la ceremonia: “Aunque el mono se vista de seda, mono queda. #Fullbarats”. Además de ello, y arrobando a ambos, a Wanda y al cantante, dejó el típico formato de hacer una pregunta en Instagram bajo la consigna: “¿Quién chorrea más grasa?”. Obvio que la respuesta del otro lado no tardó en llegar y corrió por cuenta de L-Gante, quien copió esa historia y escribió: “Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica”. Así las cosas, frente a ello, Caniggia volvió a recoger el guante y le respondió picante. “Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa… a vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa…”. Y siguió con un palito para Wanda: “¡¡¡No sabés ni expresarte, qué mal te hace la falopa… si hasta ves linda a Wanda, pero la vestís de blanco y es un lavarropa!!!”. Vale recordar que la pelea entre ambos viene de antes. Ya en noviembre de 2022 habían polemizado en las redes. A partir de allí se dijeron de todo, menos que eran lindos. Por ejemplo: “Hijo de Canniggia, te faltan 900 gramos para hablar de mí. Mi música podrá ser pedorra, pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo (...). Si no fuera por tu papá, vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad”.