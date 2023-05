La picardía de Gerard Piqué

El deportista Gerard Piqué compartió una imagen con su nueva novia, Clara Chía, y así sorprendió a sus 22 millones de seguidores. Los tortolitos están saliendo desde hace un año, justo cuando el futbolista anunciaba su divorcio de la cantante colombiana Shakira.

Sin embargo, los buenos tiempos tienen un parate porque la modelo brasileña Suzu Cortez asegura que el hombre le mandó mensajes subidos de tono con palabras eróticas a través de las redes sociales. Así, afirmó: “Yo era amiga de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, y cuando Piqué se enteró, pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje preguntándome cuándo volvería a Europa y cuánto medía mi trasero”.

Asimismo la actriz de 33 años dijo que el deportista le envió fotos sin ropa que nunca difundió y dijo: “Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres, me parece que eso es una falta de respeto. Shakira no se merecía eso”. La personalidad se hizo conocida por salir ganadora de un concurso de belleza llamada Miss Bum Bum.

Por otro lado, respondió que contará todo. También dijo que otros jugadores de primera liga le enviaron fotos: “Los únicos que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho, son grandes esposos y respetan mucho a sus mujeres”.