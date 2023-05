María Becerra: “Si bien mi pasión es el canto, actuar es algo que me gusta mucho”

El jueves se estrenó Rápidos y furiosos X, la décima entrega de la saga, con Vin Diesel encabezando el elenco. A la banda sonora original, compuesta por Brian Tyler, se sumaron canciones de intérpretes de todo el mundo y María Becerra, “la nena de Argentina”, compuso Te cura, una potente melodía que la convierte en la primera artista del país en sumarse a la exitosa serie de filmes. Con ella hablamos sobre la canción y mucho más.

—¿Qué conocías de la saga? ¿Cómo fue sumarte a “la familia”?

—Bastante, la verdad es que es una saga con la que crecí y nunca me imaginé estar y formar parte de “la familia”, de un soundtrack de una película tan importante donde la música es tan importante y ambientan muy bien las carreras, todo lo que sucede con canciones de artistas. Y la verdad fue un flash cuando me enteré de que iba a formar parte. Enseguida aceptamos la propuesta, enseguida empezamos a trabajar la canción y todo se dio como tuvo que ser.

—Cuando empezaste en la música, ¿soñabas en algún momento con ser parte de alguna saga, por ejemplo como esta? ¿Tenías alguna película que decías: “Qué lindo sería crear un tema”?

—No, la verdad que no. Nunca soñé eso. Yo creo que hay cosas como que no te las permitís ni soñar siquiera porque parecen lejanas, ¿viste? Quizás también porque, no sé, quizás yo proyecto más para otro lado, como más relacionado al lado de llenar ciertos estadios, cantar con ciertos artistas, pero hacer la canción de una película particularmente no es algo que había pensado nunca y sucedió y de la mejor forma, y hoy quiero hacer 20 canciones más para Rápido y furioso.

—¿Y no tenés ganas de ponerte delante de cámara, digo, más allá de la música? Porque vos estudiaste comedia musical, te formaste en todo eso. ¿Tenés ganas de actuar, de participar no solo con la música?

—Y... me gustaría, la verdad. Como vos decís, yo hice mucha comedia musical, hice teatro. La verdad que me gusta actuar; si bien mi pasión es el canto, actuar es algo que me gusta mucho. Siento que lo hago bien, pero obviamente, si me llamaran para una ­película, sí me prepararía mucho más para poder hacerlo bien bien, pero si yo aceptara algo así.

—Vos igual actuás en tus clips siempre, y en el de Rápido y furioso también ponés la cara que hay que poner para manejar los autos en este tipo de películas. Contame, ¿cómo fue la creación de Te cura?

—Bueno, la creación de la canción fue todo bastante idas y vueltas, pero para bien, obviamente. Primero llegó la propuesta a José, mi mánager, telefónicamente. Justo estábamos por viajar a México, viajamos, teníamos unos premios, unos shows, fue todo muy complicado y no pudimos grabar en esos días. Lo volvieron a llamar y le dijeron necesitamos que grabar urgente porque queremos escuchar su verso. En principio era una canción con otras dos artistas, iba a ser un featuring Te cura, iba a ser de tres, y bueno, yo tenía en una hora una prueba de sonido, entonces tuve que hacerlo en una hora mi verso, escribirlo y grabarlo. Fui a la habitación de mi productor y dije: “Amigo, tenemos que sacar esto en una hora”. Empezamos y de vuelta y de vuelta, cuando lo grabamos, lo mandamos y les gustó tanto que quisieron que la canción fuera sola, entonces ahí nos mandaron y nos dijeron que la canción ya está escrita, es esto. Y ahí yo dije: “No, yo quiero escribir lo mío, quiero proponer lo mío, y me parece que está bueno que lo escuchen”. Entonces mandé todo un verso nuevo, mandé otro, un coro nuevo, una estructura nueva, tocamos el beat también en el verso más que nada, cambiamos los hi-hats para que sea más reggaetoncito, más de dembow. Y bueno, hubo cambios que tomaron, otros que no, porque también ellos más que nadie saben cómo hacer el soundtrack de la película, lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Entonces, nada, fue una fusión entre ambas partes, y la verdad que quedó increíble.

La familia, el sostén de la artista

El martes pasado, en la ceremonia de entrega de los Premios Gardel, María Becerra brindó uno de los shows centrales de una entrega que coronó a Trueno como el artista del año. Luego de cantar Desafiando al destino, ofreció un emotivo discurso de agradecimiento hacia sus padres.

—Arrancamos la entrevista hablando de la familia y dijiste cosas muy lindas de la familia en los Premios Gardel. ¿Qué significa para vos la familia?

—La familia para mí es lo primordial. Yo siento que sin mi familia no sé no sé dónde estaría, ¿viste? Mi familia me impulsó y fueron los que confiaron en mí desde el minuto uno. La primera persona que confió en mí creo que fue mi mamá, y con todo viste, con llevarme a los castings, diciendo “tengo que llevar a la nena a la escuela de canto; tengo que llevar a la nena a teatro”. Siempre mi mamá estuvo al pie, mi papá igual y siempre confiaron en mí, creyeron que yo iba a llegar lejos con la música fueron los primeros y los únicos que siempre estuvieron así de fieles creyentes en mí y yo creo que la familia es la base de todo. Tengo la suerte de haber nacido en una familia que amo y que me ama, que no todo el mundo tiene esa suerte, y la sigo eligiendo día a día, que también sé que no todo el mundo elige a su familia por diferentes circunstancias, y soy feliz de formar parte de la familia que formo y estoy orgullosa de ellos.