Wanda y los indicios de reconciliación con Mauro

Que sí, que no, que tal vez. La historia de amor entre Wanda y Mauro tiene un capítulo nuevo. Uno más. Y esta vez se trata de indicios que indicarían y dan a pensar que ambos están juntos nuevamente luego del impasse que parece haber ocurrido durante estas semanas. Y todo a miles de kilómetros de distancia, dado que Mauro se encuentra en Turquía, a full con los compromisos y competencias que tiene con su equipo, el Galatasaray; y Wanda sigue adelante con la conducción del reality gastronómico, papel que sorprendió a propios y extraños, porque todos en el medio destacan lo bien que lo está haciendo. Hay que recordar que desde comienzos de este año la situación en la familia Nara-Icardi quedó establecida así: la ahora morocha vive en Buenos Aires con sus tres hijos varones —Valentino, Constantino y Benedicto—, fruto de su relación con Maxi López, y las niñas están en Turquía con Mauro.

Así las cosas, durante el fin de semana, Wanda utilizó sus redes para dejar indicios claros. Ocurre que en su IG publicó una foto de Mauro, junto a las hijas de ambos —Francesca e Isabella— durante la previa de un partido de su equipo turco. De hecho, los tres están uniformados con la camiseta, el pantalón y las medias amarillas y rojas del Galatasaray y la cara maquillada con los mismos colores. Allí, Wanda escribió: “Mi debilidad”. Y, obvio, arrobó al propio Icardi para que no deje de enterarse de la publicación. Dicha foto había sido publicada por Icardi junto al mensaje “Con ellas es más lindo festejar”. Casualidad o causalidad, la cosa es que ambos acusaron el mensaje y ahí está nuevamente en boca de todos la posible y casi segura reconciliación. Por si faltaran más condimentos al asunto, durante la jornada de ayer subió una serie de fotos muy sensuales en las que se la ve en ropa interior tendida en la cama, junto al mensaje: “Se me acercó el chico del barrio, el turro y el empresario, yo no escabio y a ninguno le di mis labios. Se viene y se van a morir”. ¿Pero qué había pasado para que ellos estén distanciados? Si bien no se conoció un motivo o un comunicado oficial, hubo dos sucesos de parte de Mauro que habrían generado la tensión. Por un lado, la picante polémica que mantuvo con Moria Casán hace apenas una semanas y, sobre todo, los constantes rumores de que habría tenido un encuentro secreto con Candela Lecce. De hecho, circularon supuestas fotos de ambos juntos en su encuentro clandestino. Por ahora, si bien no hay confirmación, todo parece indicar que reflotó el amor.