La Princesita Karina y el Polaco celebraron el cumpleaños de 15 de su hija Sol

Sol, la hija de Karina (“la Princesita”) y el Polaco, celebró sus 15 años. Entre todos los detalles que abundaron en la emotiva noche, también se pudo ver a su mamá, finalmente, reconciliada con Nico Furman.

Después de planificar el evento durante meses, la gran noche llegó. Entre familiares y amigos que se reunieron para celebrarla, Sol festejó su cumpleaños durante una velada que tuvo lugar en el Salón Vonharv de Gonnet, en La Plata.

La Princesita y el Polaco estuvieron preparando un festejo muy especial y temático para su hija Sol Cwirkaluk, con motivo de cumplir los 15 años. Y finalmente el tan esperado festejo tuvo lugar. Con la canción de La bella y la bestia de fondo, Sol fue recibida por su padre en el medio del salón para el primer baile de su fiesta.

La adolescente lució un vestido blanco y el cabello suelto con una corona que combinaba con el vestido. Según adelantó la periodista Laura Ubfal, el diseño pertenece a Ana Pugliesi y “una corona” es de Marcelo Péndola.

Los reconocidos cantantes de cumbia vivieron una noche a pura emoción durante el festejo de cumpleaños de Sol. Después llegó el momento del baile y con mucha música a cargo de un DJ, y Karina compartió imágenes desde sus historias de Instagram en las que se veía a su hija disfrutar de la tan anhelada noche de sus 15, en la que dijeron presente familiares y amigos.

En Intrusos trascendió que esta iba a ser “una fiesta ecológica, todo descartable y muy canchero”. Además, apuntaron que a diferencia de otros colegas que hicieron fiestas similares, Karina y el Polaco prefirieron no realizar canjes. “Todo fue pago”, detallaron.

Además, en el lugar se pudo ver a Karina acompañada por Nico Furman. De esta manera, queda confirmada su reconociliación después de una breve separación. Después de contar que no estaban atravesando un buen momento, hace unas semanas atrás, la artista volvió a mostrarse feliz junto a Furman.

Karina publicó un video a solas con el artista en el que están cantando juntos, y así las sospechas de que estaban reconciliados empezaron a crecer de inmediato. “Nico Furman ensayando sus propios temas”, tipeó en una sus historias de Instagram. Pero la confirmación llegó con la presencia de Furman en la fiesta de 15 de Sol.

Karina la Princesita confirmó la separación de Nicolás Furman en junio, luego de que el rumor se instalara con fuerza. Sin embargo, esquivó brindar los detalles de la ruptura por la mala experiencia con el Kun Agûero. “Eso es algo nuestro, de nosotros, no voy a contar nada”, expresó de manera contundente.

La relación entre ambos comenzó a fines del 2020, mientras ella se desempeñaba como jurado en Cantando. Aunque dijo que prefería mantener un perfil bajo, en el caso de Furman se vio “obligada” a oficializarlo porque sentía presión mediática.

También, señaló que decidió contarle la noticia a su hija Sol, para así evitar que se entere por los medios de comunicación: “Yo me di cuenta de que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram, porque entiendo que no fui del todo cuidadosa, entonces le dije: Mirá, mamá está conociendo a alguien”.