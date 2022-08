Liliana Mazure: “El rol del Estado debe ser de protección y ayuda para el audiovisual”

El jueves llegará a los cines Lunáticos, película escrita y dirigida por Martín Salinas con la producción ejecutiva de Liliana Mazure. Con ella dialogó Hoy para saber más de su vuelta al cine.

—¿Sensaciones por estrenarla?

—De felicidad total, porque es mi vuelta a la producción.

—Para lo que no elegiste nada fácil, porque tenés un gran elenco y varios países involucrados…

—Cuando elegí esta producción lo que me atrajo es que el esquema inicial iba a ser de dos semanas en cada país, pero no pudo ser, se realizó toda aquí, porque tuvimos la pandemia en el medio, pero la sacamos adelante. Tengo una felicidad enorme, porque desde 2008 que no producía, así que acá estoy, y estamos muy contentos de llegar al estreno con una película con la que estamos muy conformes.

—¿Cómo ves los cambios desde la última vez que produjiste a hoy?

—Yo llegué al Incaa con el 100 por ciento de las salas con proyectores analógicos, 35 milímetros, y las producciones en 35 milímetros, poco a poco esas producciones se fueron pasando a digital, se digitalizaron todas las salas, y cuando me fui en 2013, viví en ese lapso un cambio enorme, el 60 por ciento de las salas digitalizadas y todos los realizadores trabajando en digital, menos Pablo César (risas) que sigue haciéndolo en 35. Yo vi venir el cambio y por eso generamos todo esto, creando la Gerencia de Fomento a las producciones para televisión, internet y videojuegos y por eso logramos, con la ayuda del Ministerio de Producción todas las series. Veíamos venir la explosión de las plataformas, que nos deja clarísimo que la producción audiovisual, además de ser el gran “contador” de nuestra identidad y cultura es parte intrínseca en materia prima de las telecomunicaciones, por eso desde 2013 insisto que el Ministerio de Cultura tendría que ser Ministerio de Cultura y Telecomunicaciones. Me parece fantástico que vengan las plataformas y generen trabajo, pero nadie me convence de que no condicionan los contenidos. Hay que enfrentar esta transformación con las herramientas que cada uno tiene, por lo que el rol del Estado debe ser de protección y ayuda para el audiovisual.

Martín Salinas: “Disfruté mucho todo”

Con una larga trayectoria en el mundo del cine, Martín Salinas vuelve a la dirección con Lunáticos, con un gran elenco encabezado por Daniel Hendler, Verónica Llinás, Alfonso Garófalo y Julieta Egurrola, entre otros. “La película se realizó entre la Argentina, México y Uruguay, avanzando desde Buenos Aires hasta los otros países y se rodó todo aquí rearmando Montevideo, por ejemplo, con croma, un trabajo de precisión dirigiendo todo remoto porque nos atravesó la pandemia, que hizo modificar muchas cosas, porque no había vacunas y de una inflación de 2 puntos pasamos a una de 15, igual disfruté mucho todo”, dijo a Hoy en exclusiva Salinas.