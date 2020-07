¡La rompió! Tini Stoessel lanzó su nuevo hit 'Ella dice' y marcó récord de visitas

La cantante argentina que atraviesa un momento increíble, Tini Stoessel, lanzó el tema Ella dice junto a Khea. Y, a los pocos minutos, su nombre se convirtió en tendencia en Twitter, al igual que el de su ex, Sebastián Yatra.

¿Por qué se hizo tendencia Yatra? Porque se cree que la cación entre líneas está dirigida como un dardo al colombiano, con quien la cantante rompió hace apenas un mes.

Ella dice logró algo impresionante: tuvo más de un millón de reproducciones a tan solo seis horas de su lanzamiento, lo que demuestra que su nueva propuesta es un éxito y va por mucho más.

El video muestra a una Tini, quizás, con imagenes que juegan con la canción, dentro de una bañera -lo grabó en el quincho de su casa- y realizando muchos movimientos de cadera en su baile, mientras que su compatriota utiliza varios nombres de otros temas suyos, como Princesa, Fresa y 22, que se volvieron hits.

"Este tiempo me ayudó a ordenar mis emociones, me ayudó a una conexión inédita conmigo mismo. Hoy la soledad me es positiva, pero siempre estoy dispuesta a enamorarme", confesó Tini a la revista Gente.