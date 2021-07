La serie animada del mundo Marvel “What If…?” presentó su tráiler

Uno de los proyectos de Marvel que más tiempo lleva en el horno es "What If...?", la serie de animación que mostrará momentos que ya vividos dentro de este universo cinematográfico tan particular, pero de una manera diferente.

'What If...?' estará narrada por Jeffrey Wright como The Watcher, la entidad cósmica que vigila todas esas realidades alternativas en las que los personajes de Marvel cambian de rol o sufren algún tipo de variación.

Gran parte de los actores de las películas han regresado para volver a prestar su voz a sus personajes, incluido Chadwick Boseman (protagonsita de "Pantera Negra"), que pudo grabar su parte antes de morir.

La serie mostrará personajes de las 23 películas de Marvel, pero cada capítulo no estará dedicado a una película sino que se mezclarán acontecimientos de aquí y allá en un batido marvelita perfecto.

El 11 de agosto es su fecha de estreno en Disney + y luego cada miércoles se lanzará un nuevo capítulo en la plataforma de streaming.