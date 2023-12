La situación actual de Will Smith

Hace poco Jada Pintkett aseguró que lleva seis años separada de su esposo Will Smith. Aunque viven bajo el mismo techo, no quieren divorciarse para no romper la promesa de estar juntos para siempre.

Apenas conocieron las noticias, todos indicaron que era una movida de prensa y fueron criticados. Ahora, la pareja mostró una foto que los une, junto a su familia, donde además escribieron una serie de agradecimientos por lo que fue este 2023.

La recibida del posteo no fue bien recibido porque los comentarios resultaron poco agradables como “Claro que todo fue publicidad”, “no tienen vergüenza”, “no les creo nada”. Sin embargo, por un lado, estuvieron quienes halagaron la situación, resaltando “Cuánta falta de amor propio y dignidad en una foto”, “Voy a poner un Will Smith como el burro del nacimiento de la casa”, y “Will Smith es como ese amigo al que uno ya se cansa de aconsejar”.

Recordemos que, tras su entrevista con Hoda Kotb, algunos medios sugirieron que la pareja estaría atravesando una fuerte crisis de popularidad y llegaron a insinuar que originaron este escándalo para colocarse ante los reflectores.