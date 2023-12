Wanda Sykes: “El stand up es mi primer amor y sigue siendo lo más desafiante”

Ya se puede ver en Netflix el especial I’m an entertainer, de Wanda Sykes, en donde la mundialmente conocida actriz, guionista y humorista hace de su vida personal un evento único. Pudimos hablar en exclusiva con ella para conocer sobre sus orígenes en la industria del entretenimiento y el especial.

Sykes es una artista que ganó su primer premio Emmy en 1999 por los guiones de The Chris Rock Show, y en 2004 la revista especializada Entertainment Weekly la nombró como una de las 25 personas más graciosas de Estados Unidos. Tuvo participaciones en proyectos como The new adventures of old Christine, Curb your enthusiasm y películas como Ugly dolls, La era de hielo y Los Muppets.

—El especial se llama Soy una entretenedora, pero ¿cuándo su­piste que querías dedicarte al ­entretenimiento?

—Es una buena pregunta, y yo siempre lo supe. Desde que era una niña, siempre había amado hacer reír a la gente y creo que lo supe porque veía la tele con mi abuela y mi bisabuela y ellas se reían y yo pensaba que quería hacer eso. Ellas estaban mirando en el show de Ed Sullivan, que había una mamá comediante en el programa, Jackie Mabley, que se conocía como Moms Mabley y mi abuela se moría de risa. Y yo solo pensaba quiero hacer eso. Quiero hacer reír a mi abuela, quiero hacer reír a mi bisabuela y creo que empezó ahí todo.

—¿Y cómo llegaste a tu primer ­trabajo?

—Me llevó algún tiempo porque crecí en una familia tradicional y mi padre estaba en el ejército, mi madre trabajaba en un banco. Así que era el camino tradicional el que tenía marcado, ir a la escuela, obtener buenas calificaciones, luego ir a la universidad y luego conseguir un trabajo para el gobierno. Esa era mi vida. Pero nos enseñaron a hacer el camino que estábamos haciendo y yo hice todas esas cosas, pero luego llegué a un punto en el que no era feliz. Y pensaba: “Este no es mi propósito. No creo que esta sea la razón por la que Dios me puso aquí”, y seguía pensando en ello, en lo que realmente quería hacer.

Recuerdo que en el instituto me encantaba hacer reír a mis compañeros y ellos lo disfrutaban, y ­también en la universidad. Ellos me decían: “¡Oh, Dios mío, eres tan graciosa!”. Y dije: “Esto es lo que quiero hacer”. Empecé a buscar lugares donde pudiera subir al escenario y en uno de ellos había un concurso de talentos, tenían comedia como categoría y me senté, escribí algunos chistes y subí al escenario. Eso fue todo, la luz se encendió y empezó todo.

—Y aquí estamos. En ese momento ser comediante era cosa de hombres, entonces, me gustaría saber, ¿cómo fue hacer tu propio camino en un mundo de hombres?

—Fue difícil. Lo fue, y a veces lo sigue siendo. Sobre todo por los viajes, ya sabes. Una mujer en estas carreteras, conduciendo sola de un club a otro y por diferentes estados, y en algunos sitios te dices: “Dios mío, ni siquiera quiero entrar en este club”. Parece solo juzgar a la gente en el exterior. Así que era más para mí el primer obstáculo, la preocupación por la seguridad. Después, las mujeres nos subimos al escenario y se convierte algo. Y si te vestís de cierta manera o te ves de cierta manera, es más difícil conseguir que el público se centre en ti y en lo que estás diciendo en lugar de, ya sabes, si eres un hombre.

—De todo lo que hacés, actuar, escribir, cantar, escribir, ¿qué es lo que más te gusta?

—El stand up es mi primer amor y sigue siendo lo más desafiante, sigue siendo lo más difícil que hago. Pero también me encanta actuar, me encanta trabajar con el elenco porque me encanta colaborar. Así que me encanta ese proceso también, pero el stand up sigue siendo mi amor y si no lo hago no me siento tan divertida.

—Para aquellos que aún no han visto el especial, ¿por qué deberían hacerlo? ¿Qué razones les darías para que no se lo pierdan?

—Deberían ver mi especial I’m an entertainer, que está en Netflix, ahora mismo porque es muy divertido. Dos, aprenderás mucho más sobre mí. Y tres, creo que le va a gustar a todo el mundo, así que no se lo pierdan.