La tensa relación entre Luis Brandoni y Robert De Niro

Robert De Niro está en la Argentina por compromisos laborales. El reconocido actor se encuentra en el país filmando la serie Nada, que será emitida por la plataforma Star+.

La visita del actor provocó un revuelo entre los fanáticos del mundo del espectáculo que se encuentran expectantes y queriendo saber cada paso que da el mítico actor, que junto a Luis Brandoni, está al mando de los rodajes. Sin embargo, la relación entre ambos estaría pasando por un mal momento debido a temas de agenda, lo que al actor argentino le provocaría un malestar.

En el programa Socios del espectáculo, trascendieron algunos detalles al respecto de la situación. “Hay una guerra declarada entre dos socios que iniciaron una gestión imposible. Se pudrió todo entre Luis Brandoni y Robert De Niro en las grabaciones de la serie que están filmando acá en la Argentina”, reveló Rodrigo Lussich.

Y si bien los rodajes comenzaron hace pocos días, Luis Brandoni estuvo visiblemente enojado y así se lo comunicó a la producción, por la impuntualidad del actor estadounidense que, según trascendió, envía a su doble para no retrasar los tiempos de grabación. “Llega tarde a las grabaciones y Brandoni se enojó. Dijo que no graba más a la mañana porque llega a las seis y De Niro no está, manda a su doble”, agregó Lussich entre risas.

Los fans del actor de grandes obras como El padrino o Taxi driver, llegaron a límites insospechados al momento seguir los rastros de la estrella de Hollywood. Conocer su itinerario de cada día y las persecuciones por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son parte de las cosas a las que se atreven los fanáticos. “Hay una guerra declarada, pero hay una fiebre con la llegada de Robert porque todos están hablando de él. Vino con su pareja, está aquí, enojado con la gente porque no quiere que se le acerquen, así que parece que Luis Brandoni se hinchó los huevos”, dijo el periodista para concluir.

El elenco de la serie cuenta con diversos actores que representarán la historia de Manuel, el rol que interpreta Luis Brandoni. Se trata de un gastronómico que pierde la credibilidad en el rubro en el que se desempeña. Guillermo Francella, Silvia Kutika, Daniel Aráoz, María Rosa Fugazot, Majo Cabrera y también habrá apariciones especiales los reconocidos cocineros Narda Lepes y Francis Mallmann.

Desde que se supo que el reconocido actor estadounidense pisó suelo porteño para hospedarse en un hotel, varios fanáticos se acercaron al restaurante que se encuentra en el establecimiento. Pero De Niro estuvo visiblemente irritado por las reacciones exageradas de algunas personas. De hecho, se negó a sacarse una foto con una mujer que registró el momento en un video que circuló por las redes sociales.

“Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista”, relató, claramente indignada, la usuaria en Twitter. La reacción del actor echó por tierra el sueño de la chica de conocer al artista, que acto seguido abandonó el lugar.