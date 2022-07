La versatilidad de Eugenia Suárez

A mediados de 2021, un escándalo surgía cuando Wanda Nara encontró unos chats eróticos entre su esposo y la actriz Eugenia Suárez. Sucede que ambos se encontraron en Francia para darle rienda suelta a sus pasiones, pero fueron descubiertos por la empresaria. Por ese entonces hubo un escándalo debido a que las mujeres instalaron una guerra a través de las redes sociales y todo explotó por los aires. Luego brindaron entrevistas a programas de primera línea para dar la verdad de sus hechos.

Pasado el tiempo, pudieron disculparse y sentarse a charlar, Eugenia entabló una relación con un empresario español llamado Armando Mena pero al terminar el rodaje de la película que hacía en Córdoba, el affaire quedó en la nada debido a la distancia.

Una vez aquí, la mujer conquistó el corazón de Rusherking y ahora blanquearon su romance. Además, puso manos a la obra para componer una canción que tiene mucho que ver con el acoso que sufrió por su aventura amorosa con el deportista Mauro Icardi y lo acaba de estrenar con un videoclip que tiene una exclusividad con una señal digital. Respecto a ello, expresó: “Estoy feliz, muy contenta, muy emocionada, muy nerviosa”.

Asimismo, explicó cómo fueron las condiciones en la que surge este proyecto que la devolvió a la música: “La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción. En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”.

Recordemos que también recurrió a un estudio de abogados que la asesora en las medidas que debe tomar en relación al acoso que sufre cuando está en la agenda mediática.

En continuidad con la declaración sobre el proyecto que la crítica ha tomado como frívolo pero fue bien recepcionado por el público que la sigue desde su incursión en los medios, la mujer finaliza: “Pero, bueno, lo acepté y ya sé que es parte de mi vida y que está ahí. (…) La gente por ahí piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante pero la realidad es que soy muy vulnerable, como la mayoría de las personas, sobre todo los que estamos muy expuestos. A veces me cuesta entender la maldad o el ensañamiento o la gente que está muy preocupada por lo que hace el otro con su vida. Con que una o dos personas se identifiquen con la canción ya estoy muy tranquila”.

El amor en Uruguay

La mujer y su novio actual Rusherking se irán de viaje a Montevideo, donde van a residir por tiempo indeterminado debido a que tienen que cumplir con compromisos laborales. En una primera instancia, ella fue contratada por una señal digital para filmar una película en el país vecino y así cumplirá su sueño de seguir trabajando en el séptimo arte. Por su parte, él quiere acompañarla a todos lados y montará un estudio de ­grabación en el lugar. También estarán acompañados por los tres hijos de la mujer, Rufina, Magnolia y Amancio, más las niñeras que la asisten.

De forma reciente, la modelo también afirmó que su nuevo novio es una persona de perfil bajo y le dedicó unas tiernas palabras al momento de presentar el clip: “A Tomi, Rusher, que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba. Llegaste para iluminar todo lo que creí que se había apagado en mí”.

Luego, en diálogo con un programa radiofónico, suspiró: “Él habla relento, como todo pausado. Es hipertranquilo, es santiagueño y se le nota”.