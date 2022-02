Lali González: “Ahora estoy disfrutando de Rita”

En la vuelta de la ficción diaria nacional a la televisión local, con La 1-5/18, somos uno, Lali González, como Rita, tuvo un lugar central, con su complejo rol de mujer víctima de violencia de género, madre de un hijo al que su marido vendió y con una historia de amor junto al doctor Sebastián (Luciano Cáceres), que mantiene en vilo a los espectadores. Diario Hoy dialogó con González antes de su vuelta a Paraguay, después de haber estado casi un año en el país poniéndole el cuerpo a un personaje que se ganó el cariño del público tanto aquí como en su lugar de origen.

—¿Qué ganaste después de todo este año de trabajo en la Argentina?

—Gané amigos, una familia de trabajo, un grupo de compañeros, una cantidad de anécdotas, de historias, de recuerdos, de espacios, de lugares, de olores, de aromas, sentimientos, gané experiencia, por supuesto, que es lo más importante, porque el actor se hace del oficio. En un punto era necesario en mi carrera, porque vengo de un mundo diferente a lo que la tira te plantea, me llevo el ritmo de trabajo, la carga horaria, lo preparado que tiene que estar preparado un actor para grabar diferentes situaciones. Me llevo muchas cosas positivas para el oficio, el alma y el corazón.

—¿Fue difícil tomar la decisión de venir e instalarte por tantos meses?

—Desde un principio no fue difícil para mí tomar la decisión, porque llegó en la pandemia, y todos los que somos del mundo del entretenimiento, estábamos parados, así que fue un sí rotundo, obviamente no puedo negar el miedo al desarraigo. Fue un desafío que logré con mucho placer, y eso también se debe a que siempre me hicieron sentir como en casa, y todo hizo que me sintiera cómoda y si bien extrañaba, estaba muy bien.

—¿Improvisaban mucho en las grabaciones?

—Yo durante un tiempo fui bien al pie de la letra, con el guion, siempre dentro de mi construcción, pero después, hay algo que en la tira se da, bien orgánico, que el personaje te hace improvisar, encontrar un tono cómico dentro del drama, proponés cosas. Destaco la apertura que tuvieron los productores y directores, más en esta oportunidad, mi primera tira, en la Argentina, fue como entrar a un nuevo colegio, y te tenés que adaptar, y todo eso lo utilicé a mi favor, con el toque paraguayo que nunca se perdió, su picardía, su locura.

—¿Qué te pasa cuando te ves en la pantalla?

—Ahora estoy disfrutando de Rita, no me gusta mucho verme en la pantalla, pero ahora lo disfruto, de su coqueteo, de su humor, de lo que pasa con las redes, algo diferente a cuando empecé, hoy en día hay otra masividad. En redes Rita es meme todo el tiempo, y que lindo que es eso, sin ser forzado, Rita es meme, y siento que siendo fiel a mis raíces, los compañeros me aceptaron así, y es importante mantenerlo y ser un intercambio cultural real.

—¿Y ahora qué se viene?

—Creo que eso tiene mucho que ver con la vida del actor, preguntarse “ahora qué”, es como una montaña rusa, sube y baja, y aceptas eso de la profesión. Ahora decidí tomarme un tiempo, porque fueron nueve meses de trabajo, y ahora disfruto, cosa que nunca hice después de un trabajo. Tengo una propuesta para dirigir Microteatro acá y cine en Paraguay, además del show unipersonal. Estoy viendo, es momento de pensar y disfrutar, y ordenar.

—¿Pero de qué tenés ganas?

—De hacer un unitario o una serie, me siento muy cómoda en el audiovisual, y me gustaría venir a hacer el unipersonal acá.

Hay propuestas de viajar a España, por castings y propuestas, pero vamos paso a paso, y quiero vivir este momento glorioso, disfrutar de Buenos Aires, el cariño de la gente, que es para lo que trabajamos, para disfrutar de eso, siento que después de 7 cajas, con Rita, está volviendo a pasar esto, de tener un hit, y seguís trabajando, pero cuando pegas un hit, hay que disfrutarlo.

Rita, el personaje que conquistó a todos

Tras casi un año de haberla encarnado, Lali González dejará a Rita, su entrañable personaje de La 1-5/18, somos uno.

—¿Qué vas a extrañar de Rita?

—La rutina, el traqueteo de días, horas, de trabajo, que el cuerpo se acostumbró, y ahora hay más quietud, claro que voy a extrañar a los amigos, compañeros, un grupo que salía, nunca hubo problemas, así que eso voy a extrañar.

—Pero se van a ver pronto, seguro…

-Claro, pero los grupos de trabajo son únicos, como las bandas, son únicas, y estuvimos muy unidos porque veníamos de un tiempo histórico, de no trabajar, y de pronto sí, con protocolos, convivimos con eso, mucho tiempo.

—A Rita le pasan muchas cosas, muchas. ¿Cómo manejaste eso?

—Había días que llegaba totalmente agotada a mi casa, emocionalmente, es el personaje que más sufre de la tira, yo vengo de la comedia, pensé que no lo iba a lograr, y lo hablé, pero después encontré una conexión que me permitió disfrutar el proceso.

—Porque además empezaron muchos meses antes que se viera la novela y no tenían el feedback del público…

—Tenía esa ansiedad, pero justamente eso, de no estar en el aire, funcionó muchísimo, y que sirvió de una manera positiva, un no apuro a salir, y los que estaban tras las cámaras nos daban un parámetro, eran nuestro público.

—¿Cómo fue la conexión con Luciano?

-Es un gran compañero, nos conocemos hace años, en un Festival de Cine de Encarnación, y quedamos en contacto.

Él es un compañero maravilloso, no solo en escena, sino detrás de cámaras, de ese don de director que tiene, ayuda, colabora, le preguntaba en confianza cosas, y construimos todo juntos.