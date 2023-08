Lali y su fuerte respuesta tras la polémica por sus mensajes

Es sabido que siempre los lunes poselectorales en la Argentina el debate está al alcance de la mano. Aquí y allá, en la oficina, en la escuela, en la plaza, en la calle, en todos lados. Y obvio, en las redes sociales, donde de algún modo se debate y discute gran parte de la opinión pública.

Así las cosas, una vez conocido el resultado que dio como ganador a Javier Milei, una de las primeras en manifestarse a través de sus redes fue la superestrella Lali Espósito. En su cuenta de Twitter expresó: “Qué peligroso. Qué triste”. De ese modo, se mostró preocupada por el panorama que se abre en el terreno político. Su mensaje tuvo, en apenas unas pocas horas, casi dos millones de reproducciones. Pero por otro lado también generó una fuerte ola de respuestas y comentarios a partir de lo que publicó: “Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina”; “Peligroso es cualquier cambio, pero triste es la gente que muere de hambre”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas.

Muchos le comentaron que la amaban, pero que no estaban de acuerdo con lo que había publicado. En tanto que la mayor cantidad de críticas fueron por el lado de insinuar que vive mucho fuera del país y de gira.

Pero ella, lejos de amedrentarse, recogió el guante y respondió de manera clara y contundente, fiel a su estilo que ya nos tiene acostumbrados y con el que cada vez encanta más. “No me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, comenzó dicien­do. Y luego agregó: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea, eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”.

Por último, en la red social donde tiene más de siete millones de seguidores deslizó para cerrar: “Podría no opinar nada, obvio. Es lo más cómodo, pero no soy así. Así que... ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un anti-derecho. Eso opino. Igual, tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

Durante la jornada del domingo, a pocas horas de que cierren los horarios de votación, ella había protagonizado un divertido cruce virtual con Moria Casán. En esa misma red social preguntó: “¿Ya votaron, che? Cuenten”. Y entre todas las respuestas hubo una que no pasó desapercibida: la de Moria. “La One” le comentó fiel a su estilo: “Por votar con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Loven reina”. Vale señalar que ambas siempre han demostrado públicamente el amor y la admiración mutua que se tienen. Es más, vienen de estrenar hace apenas dos semanas un video de una canción de Lali, donde ambas son las protagonistas.