Larry the Cable Guy: “Amo cuando veo las caras de los niños al escuchar la voz de Mate”

Cars: aventuras en el camino ya está disponible en Disney+ narrando, una vez más, aventuras de los entrañables personajes Rayo McQueen y Mate. En esta oportunidad, la serie de nueve episodios sigue a Mate (con la voz de Larry the Cable Guy) y Rayo McQueen (con la voz de Owen Wilson) mientras se dirigen al este de Radiador Springs en un viaje por carretera a través de Estados Unidos para reunirse con la hermana de Mate, quien se casará y ha invitado al divertido personaje a la celebración, aunque ambos hace mucho tiempo que no se ven. Episodio tras episodio pondrá a prueba a la dupla en una trepidante road movie ­animada plagada de acción y humor. Diario Hoy dialogó en exclusiva para la Argentina con Larry the Cable Guy, quien desde 2006, con la primera película de la saga, pone la voz a Mate y ya supo convertirse en un sinónimo de la producción.

“La serie es un viaje a través de Estados Unidos con Rayo McQueen y Mate. Como cualquier viaje real por carretera, cada día es una nueva mini-aventura con giros inesperados”, dice el director de Cars: aventuras en el camino, Steve Purcell. La propuesta de nueve episodios está dirigida por Purcell (1, 2, 8), Bobby Podesta (5, 6, 9) y Brian Fee (3, 4, 7). El compositor Jake Monaco creó la partitura de todos los capítulos.

—Primero, antes de hablar sobre la serie y tu participación, quiero agradecerte por interpretar durante tanto tiempo a Mate y hacernos tan felices, y justamente lo primero que quiero saber es: ¿cómo es para vos interpretar durante tanto tiempo al personaje?

—Es increíble, amo hacerlo, porque además el personaje no es tan lejano a mí, de hecho mi mujer dice: “Cuando veo a Mate, veo a mi marido” (risas). Amo interpretarlo y esto de no estar tan lejos de él es un sueño hecho realidad, y cuando lo hice por primera vez, no teníamos idea de que la franquicia iba a crecer tanto, por eso no solo amo hacerlo, sino que también amo cuando veo las caras de los niños al escuchar la voz de Mate, y trabajar durante tantos años con la gente de Pixar, congeniamos muy bien, así que toda la experiencia ha sido increíble, pero la mejor parte es que podemos hacer buenos productos, para la familia, así que eso es la mejor parte.

—¿Qué es lo que más te gusta de ponerle la voz a Mate durante tanto tiempo? ¿Qué tanto tiene él de vos, y vos de él? ¿Cómo es, de alguna manera, ir avanzando en el relato con él y crecer juntos?

—Esto, de poder conocer gente como vos, nunca pensé poder estar hablando así, pero este show nos puso en contacto. Amo hacer la voz simplemente por poder despertar sonrisas en la gente, o cuando me encuentro en la calle con el público y me dice: “Mañana es el cumpleaños de mi hijo, ¿podés mandarle un saludo de unos segundos?”. Eso es divertido, hace mi día, hacer feliz a la gente con este personaje es único e increíble a la vez, solo al verlos, y ver la popularidad mundial de Mate es increíble también, todos en el mundo conocen en cada país, no importa la lengua, es único.

—De nuevo, gracias por hacernos tan felices con Mate...

—A mí me hace muy feliz hacerlo, así que el agradecido soy yo.