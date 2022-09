Roxana Amed presenta su nuevo disco

La artista Roxana Amed presenta su disco Unánime, que está disponible en todas las plataformas digitales.

—¿Cómo describirías Unánime?

—Unánime es un disco que continua una conversación que inicié con mi disco anterior Ontology. Es una visita a música de otras partes del mundo iberoamericano y ese repertorio y artistas se reúnen en el sonido de mi ensamble y mi voz. No es un disco de world music, o un collage de canciones de diversos países. Todo converge en nuestro sonido ilustrando un acercamiento diferente a lo que se suele reconocer como latin jazz, en general más orientado a lo caribeño.

—¿Qué fortalezas y debilidades encontraste en el camino?

—Siempre quiero abarcar más, poder producir más canciones y con más colaboraciones, pero yo quería sacar este disco ahora, y me resolví a elegir estos 10 temas solamente... Me enriquecí con los distintos invitados, me salí de la zona de confort. Creo que fue sobre todo ganancia y aprendizaje. Fue muy positivo producir un disco de estas características, con invitados, y de distintas partes del mundo, a veces a quienes no conocía, y hacerlo en pocos meses. Me gusta producir, y esta vez fue un proceso profundo y ágil a la vez. Siempre un poco ansiosa y preocupada de que sea entendido como quise, de poder compartirlo, de que sea escuchado y de que todos podamos haber encontrado una buena música para entregarles.

—¿Por qué recomendarías al público su escucha?

—Porque podrían descubrir artistas diferentes o haciendo música diferente, o a todos haciendo cosas distintas.