Pedro Levati: “El nivel de profesionalismo de las cuatro protagonistas fue hermoso”

El buen retiro, serie original de Flow y Kuarzo, de ocho capítulos de 45 minutos, está protagonizada por Betiana Blum, Mirta Busnelli, Luciano Castro, Claudia Lapacó, María Leal y gran elenco. Relatando los misterios y mentiras que rodean a un grupo de amigas mayores, que decide pasar sus últimos años juntas y así poder resguardar un gran secreto. Dirigida por Pedro Levati, acompañan al elenco Mónica Cabrera, Gustavo Garzón, Mey Scápola, Andy Kusnetzoff, Raúl Rizzo, Brenda Gandini, Renato Quattordio y Agustina Mindlin, entre otros. Para saber más del ambicioso proyecto, diario Hoy ­dialogó con Levati a horas del estreno.

—¿Cómo estás viviendo el estreno?

—Con mucha expectativa, uno siempre quiere mostrar el trabajo, quiero ver qué le pasa a la gente con todo lo que uno hizo, pensó, pude participar de los guiones, así que pude imaginar conflictos, personajes, ver el trabajo que hicimos con los actores, muy marcado con cada uno, así que ver qué les pasa a los espectadores con todo lo que uno hizo, lo que contamos, con los recursos que teníamos.

—No es tu primer acercamiento a las series, y ahora ha cambiado mucho todo. ¿Qué diferencias encontrás con tus experiencias previas?

—La narrativa que planteamos con el showrunner, que cuando me llamó quería hacer un producto lo más cinematográfico posible, internacional y competitivo a nivel técnico y visual, escapando a convenciones y comparándolo a lo que sucede mucho afuera, con personajes que no son ni buenos ni malos, sino mostrar la etapa más humana, de estas mujeres que entran en la última etapa de su vida y deciden pasarla juntas, floreciendo cosas del pasado. Lo mismo con el personaje de Luciano, la composición, la búsqueda con él, que fue el primer convocado para la historia, cuando yo llegué ya estaba, y dialogamos mucho sobre el rol, más metido para adentro, muy humano, alguien tironeado por decisiones que debe tomar, y eso no lo hace feliz, no habla demasiado, le cuesta expresarse, algo completamente distinto a lo que viene haciendo y que pudimos reescribir los guiones que me llegaron en esa búsqueda.

—Además de Luciano, hay un dream team de la actuación nacional. ¿Fue complicado el rodaje, unificar los tonos, que reflejen realmente los arquetipos?

—Fue un desafío lindo, son las cuatro muy talentosas, con mucha historia, como también actores como Raúl Rizzo, Gustavo Garzón, Mey, Andy, que hace algo completamente diferente, mi propuesta fue que no sea Andy, y él se enganchó y me dijo que quería actuar. El nivel de profesionalismo de las cuatro protagonistas, llegando al set con la letra impecable, con cada una analizamos cada línea de diálogo, se engancharon mucho con los libros, me reunía con cada una, estaban muy dispuestas a componer, a hacer cosas distintas a lo que venían haciendo. Fue hermoso. Porque además exploraron un costado dramático diferente.

—¿La serie se verá después en otra pantalla?

—Los primeros meses serán exclusivos en Flow, y sí se habló para que esté en alguna señal de TV abierta.

—¿La idea es continuar El buen retiro?

—Esta temporada tiene un final que resuelve el conflicto, pero abre algo nuevo hacia una segunda, el elenco está entusiasmado con que suceda, se vieron y les gustó el trabajo. Todos tuvimos las ganas de hacer algo bien realizado, queremos continuar, pero ahora hay que ver cómo la recibe la gente.