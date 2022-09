Abel Pintos: “A través de la música aprendo a contarme a los demás y a mí mismo”

El músico bahiense atraviesa un muy buen presente. Su último trabajo titulado El amor en mi vida ganó el premio Gardel a Mejor álbum disco de pop en la última edición y está preparando lo que será, sin dudas, un gran cierre de año: el show del 10 de diciembre en el Estadio Único, destinado a toda la familia. En diálogo exclusivo con diario Hoy, Abel Pintos adelantó parte del recital y más.

—¿Qué significado tiene este disco en este momento de tu vida?

—Todos los discos de mi carrera fueron una forma de compartir mi carrera y graficar a los demás la etapa en la que estaba. Empecé a hacer música porque cuando era chico me costaba hablar de ciertas cuestiones emocionales y sentí que lo podía hacer a través de las canciones. La característica más importante de El amor en mi vida es que viene hacer mi primer álbum en tiempo presente.

—En este recorrido de discos, ¿qué fortalezas fuiste encontrando?

—Trabajar de este modo, casi siempre un paso adelante, me fue dando un cierto punto de perspectiva. Transitar una etapa y ya en lo siguiente poder mirar atrás y ver qué sucedió, cómo eso que pasó te modificó y cómo capitalizas eso. Si fue para bien, disfrutarlo; y si fue para mal, trabajarlo. Esa perspectiva de la que hablo, me la dan los discos. A través de la música voy aprendiendo distintas formas de contarme a los demás y a mí mismo. De relatarme hacia los demás.

—Se te ve muy reflexivo: ¿en qué etapa de tu carrera estás? ¿Es el mejor Abel el de este presente?

—No sé si haya una mejor versión. Tampoco me gustaría arriesgar por no faltar el respeto a lo que fui o subestimar al que pueda ser en el futuro. Siempre hay una revisión crítica, pero me gusta ser cauteloso con esa revisión. No me gusta condenar ni subestimar. A cada momento, lo que fui en ese momento. Confío en que así tenía que ser.

—¿Cómo estás preparando el show que se viene en La Plata?

—Es el primer concierto de mi carrera que lo planteo como una especie de grandes éxitos. Siempre busco un balance entre lo que el público quiere escuchar y lo que yo quiero cantar. No me tiembla el pulso en dejar una canción afuera por más clásico que sea sino es tiempo de cantarla para mí. Siempre me baso en lo que yo necesito. Llegando a los 40, empiezo a hacer una revisión necesaria de mi vida. Estoy para celebrar los hits porque en mi vida estoy celebrando eso: llego a mi casa y veo a mis hijos que son los éxitos más grandes. Y eso, lógicamente, lo voy a trasladar a la música.

—¿Recordás qué hiciste con tu primer sueldo?

—Me compré un equipo de música, de esos que tenían muchas bandejas. Algo completamente innecesario.

—¿Qué relación te une con la ciudad de La Plata?

—La Plata es una ciudad que grafica mi camino dentro de la música. Empezamos a tocar en una pizzeria de Ciudad Vieja que nos daba un espacio. Y entre los mozos del lugar soñábamos con mi hermano en tocar en un estadio. Y acá estamos. El primer estadio en que toqué fue el Único. Entonces, todo lo que me pasó musicalmente entre una pizzería y un estadio, lo viví en La Plata.