Entrevista exclusiva con Abel Pintos antes de su llegada a La Plata

El reconocido cantautor Abel Pintos llegará a la ciudad de La Plata para tocar en el Estadio Único Diego Armando Maradona el próximo 10 de diciembre. En la antesala del show, el artista habló de forma exclusiva con la Red 92 y Diario Hoy sobre sus expectativas del recital.

Ante la consulta sobre esta fase de su carrera y el lanzamiento de "El amor en mi vida", su último álbum, Abel sostuvo que "mis producciones siempre fueron una manera de graficar las etapas en la que me encontraba. Desde chico empecé con la música y siempre sentí que era una manera de expresar mis sentimientos, a través de la música o de las canciones".

Además, el artista reveló que a lo largo de su carrera las canciones buscaban contar su vida en diferentes etapas. "La característica de este álbum, es que viene a ser el primero que cuento en tiempo presente. Siempre que escribí canciones, y que de alguna forma terminan siendo una vitácora de viaje, lo que termina sucediendo es que terminás escribiendo sobre algo que procesaste emocionalmente". En este sentido, Abel detalló que una vez que le llega al público, esa etapa y esos sentimientos quedan un tanto rezagados.

Caso contrario sucede con este último álbum. En ese sentido, reveló que gracias al aporte de su familia puede contar esta nueva etapa de su carrera y de su vida."Al día de hoy cuando interpreto las canciones son emociones que voy sintiendo en el presente".

- ¿Qué fortalezas encontrás en la recorrida de tus discos?

- Al ir trabajando de esta manera uno siempre va un paso adelante, me da otra perspectiva de la vida. Antes estaba todo el tiempo revisando lo pasado, y esa revisión constante me sirvió mucho para saber que era lo que quería para lo nuevo".

- ¿Qué etapa de tu carrera estas? ¿Cómo te evaluas?

- No sé si soy mi mejor versión, y tampoco sé si estoy para definirlo. Primero, para no menospreciar a quienes fui, ni subestimar a quienes vaya a ser.

- ¿Estás conforme con el trabajo realizado?

- Siempre hay cosas por mejorar en cuestiones generales. Me gusta ser cauteloso con la revisión crítica, pero que no sea vertical porque uno con el diario del lunes es muy sencillo. Hago revisión de todo lo que he vivido y más allá de sacar balances no paso. Confío que fui todo lo que pude ser en el momento que lo fui, y soy lo mejor que puedo en este momento, y así sucederá en el futuro".

- ¿Qué sensaciones te produce el próximo concierto acá en La Plata?

- Es el primer recital en mi carrera que lo compongo con mis grandes éxitos si se quiere. La canción estrella del concierto no es muy conocida, la cual es "Alguna vez". La vieja escuela de mi público viejo la conoce perfectamente, pero el que está en constante renovación le sonará un tanto desconocida.

Luego de la gira del interior y pensando en el concierto de fin de año, es la primera vez que pienso en hacer un repertorio de dos horas con solo canciones conocidas. Mi intención es que todos se vayan con la sensación que conocían mis canciones.

- ¿En qué basas esta elección?

- Siempre me baso en lo que yo necesito. No es por egoísmo ni por soberbia, sino por ser respetuoso a lo que me llevó a hacer música. Si cambio eso no voy a ser el mismo porque no voy a estar transmitiendo lo que siento.

- ¿Cómo es tu relación con La Plata?

- Mi relación con la ciudad es particular, porque yo pensaba en ir a estudiar y que ahí suceda algo importante en lo que yo decida. Y ahí finalmente se dio mi primer paso consagratorio en mi camino, que fue mi primer estadio, que fue el Único.

Pasan cosas importantes en La Plata, en lo cultural, en lo educativo. No tengo que decir yo la cantidad de bandas que se han gestado allí. Lo segundo es que yo sentía que algo particular iba a suceder allí con mi carrera. Y tercero fue que La Plata grafica mi desarrollo en la música, todo el mundo piensa que yo lleno estadios desde que arranqué, pero mucha gente perdió de vista mi camino recorrido.

Yo en La Plata tocaba en una pizzería donde nos daba un espacio en una esquina, y si no me equivoco se llamaba 'Ciudad Vieja'.