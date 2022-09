Ray Panthaki: “Uno de los personajes con los que más sueño y ambiciono interpretar es Jesús”

The serpent queen ya puede verse en Starzplay, con un elenco encabezado por la ganadora del Globo de Oro Samantha Morton (Minority report, Harlots, The walking dead). Encarna a la infame Catalina de Medici, quien, contra todo pronóstico, se convirtió en una de las gobernantes más poderosas y duraderas en la historia de Francia. Junto a Morton, entre otros, está Ray Panthaki, a quien vimos en Marcella, Colette y Gangs of London, como Charles. Con él ­hablamos en exclusiva para saber detalles de la serie.

The serpent queen está basada en el libro Catalina de Medici: reina del renacimiento de Francia, de Leonie Frieda, según el escritor y productor ejecutivo Justin Haythe (Revolutionary road, Red sparrow, The Lone Ranger). Stacie Passon (Transparent, Dickinson, Billions) dirige múltiples episodios, incluyendo el episodio de estreno. La producción ejecutiva de la serie está a cargo de Francis Lawrence (The hunger games: Catching fire, The hunger games: Mockingjay, The hunger games: ­Mockingjay part 2) y Erwin Stoff (Matrix, 13 hours, Edge of tomorrow).

—Antes de hablar de la serie, ¿cuándo supiste que querías ser actor?

—Creo que a los 11 o 12 decidí que quería ser actor o exploré la idea, y después de unos años tuve mi revelación en el escenario: en una obra juvenil de la escuela fue que supe que era algo que necesitaba.

—¿Y en ese tiempo tenías algún actor, actriz, director o película favorita que te influyó?

—En ese momento no. Creo que empecé a actuar porque un chico de mi grado era actor infantil, había hecho algunas películas y publicidades, así que le pregunté a él, porque me sentía insignificante, si tal vez así sería más popular. Pero de ser un tímido niño comencé a estudiar drama y el resto es historia.

—¿Soñabas con ser otra cosa además de actor?

—Siempre me fascinó la idea de volar al espacio, no sé si quería ser astronauta o en realidad si me hubiera gustado estar en el espacio, pero no había otro sueño. Sí quería viajar, así que por mi profesión pude unir esas dos pasiones.

—¿Y pudiste viajar por el espacio aunque sea desde la ficción?

—Sí, lo pude hacer hace unos años en Away y fue increíble; investigué aspectos de los astronautas reales y me encantó hacerlo. Fue increíble, por suerte la carrera me dio grandes oportunidades.

—Como actor podés vivir muchas vidas…

—Sí, soy un afortunado, porque además me permite explorar diferentes aspectos de la vida y el hombre, es muy satisfactorio.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a Charles y qué es lo que te atrajo al proyecto?

—Creo que primero me atrajo el guion, la energía que tiene. Está tan bien escrito, eso fue lo primero que me atrajo. El creador del show, Justin Hayte, también, porque soy un fanático de sus películas. Y cuando audicioné para el programa lo ví tan apasionado que quería sí o sí estar en el proyecto. El personaje además, porque es una oportunidad para hacer drama de época, que es algo que no hago a menudo. Creo que eso, el vestuario, ser parte de Starz, había muchos aspectos que me atraían, y claro la creatividad de los creadores y la visión fresca y única de Justin.

—¿Cuánto ayuda el vestuario en una serie de drama de época para entrar en el personaje?

—Mucho, primero tenes toda la información histórica, y luego con el vestuario terminás de crear el personaje, como así también rodar en locaciones verdaderas en las que podría haber sucedido lo que contamos. El vestuario apretado, de terciopelo, ayuda mucho.

—Soñando, ¿qué otro personaje histórico te gustaría encarnar o en qué otra época?

—Uno de los personajes con los que más sueño y ambiciono hacer desde muy joven es Jesús. Siempre quise encarnarlo, creo que es un personaje fascinante y me encantaría hacer una interpretación propia de él, porque creo que a lo largo de los años se lo ha hecho muy similar. Me encantaría hablar de los dolores que lleva en sí, de lo gran orador que es. Tiene grandes facetas, tengo el color de piel similar, por eso me encantaría hacerlo.