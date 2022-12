Las andanzas de Wanda y Mauro en la Argentina

Sin lugar a dudas, la historia de amor, ruptura y reconciliación entre la modelo y empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi supera los ribetes novelescos imaginables. Semana a semana se suman capítulos e historias que mantienen expectantes a sus seguidores y fanáticos.

Sucede que está vez ambos están en la Argentina y se los pudo ver cerca. Ella fue quien arribó primero al país, dado que son varios compromisos laborales los que la traen por estas tierras (entre ello, una participación en Gran hermano antes de fin de año). Y luego Mauro, que llegó durante el fin de semana.

No solo en el círculo íntimo sino también en los magazines televisivos de espectáculos aseguran que él vino al país en un nuevo intento de reconciliación. Así las cosas, primero compartieron imágenes de un desayuno junto a toda la prole: los hijos que tienen en común y los que son fruto de la relación de Wanda con Maxi López. Si bien solo mostraron a Francesca e Isabella, en una mañana de pleno sol, no suvieron una postal juntos. De todos modos, las fotos fueron publicadas por ambos, dando a entender que se encuentran en el mismo lugar.

Pero no todo acaba allí porque ambos aparecieron en un festejo sorpresa que le organizaron a Kennys Palacios, el reconocido estilista de la blonda. El súper festejo fue publicado tanto en las redes sociales de la empresaria como en las del homenajeado y una de las cosas que más llamó la atención fue el auto 0km que le obsequiaron al cumpleañero (no trascendió si fue de parte de los dos). Nuevamente, aunque no eligieron mostrar una foto de los dos, hubo imágenes Mauro en medio de la algarabía de la celebración.

Entre tanto, en estos días, en una de las habituales sesiones de preguntas que Wanda abre a sus seguidores en IG le consultaron: “¿Por qué no decís que te reconciliaste?”. A lo que respondió: “Porque estaría mintiendo. Intenté porque una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”. A veces, un “me gusta” en las redes sociales vale más que mil palabras. En estos días, Wanda le puso un corazón a una publicación de su abogada Ana Rosenfeld. Allí, la letrada había escrito: “Recuerdo de mi hermoso viaje. #Maldivas... Cuando hay amor es tu paraíso. Pero no se confundan, #Maldivas no es el ‘paraíso’ que salve un matrimonio... Mejor cambiá tu destino. Volvé enamoradísima”.

Vale recordar que no es la primera vez que la pareja, en medio del conflicto y los interminables rumores de separación y reconciliación, coincide en la ciudad de Buenos Aires. Hace poco menos de un mes Mauro se instaló en el Chateau Libertador, donde la familia tiene un departamento, mientras que Wanda se había ubicado en la casa de zona norte, desde donde compartieron imágenes junto a L-Gante. Luego de esta situación, a la vuelta de ambos a la ciudad de Estambul donde se encuentran radicados ambos por la actividad futbolística de él, emprendieron un viaje por el archipiélago del océano Índico. Que, a pesar de lo que se vio por las redes, no habría ­alcanzado para hacer resurgir definitivamente el amor.

El próximo 9 de diciembre la empresaria estará cumpliendo treinta y seis años, y todas las expectativas ya están puestas en qué es lo hará y lo que pasará con Icardi. Al respecto, el panelista y conductor Ángel de Brito aportó datos sobre la situación sentimental. En su programa deslizó: “La reconciliación no funcionó”. Y por su lado, Pía Shaw completó: “Hoy hablé con la doctora Ana y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay ­marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”. Aun con desayunos, exóticos encuentros, vacaciones en islas paradisíacas y Mauro rondando por aquí, nada confirma que la pareja más famosa del ambiente se haya reconciliado. Por el contrario, el signo de pregunta alrededor de la relación se torna cada vez más grande. Seguramente vendrán nuevos capítulos.