La industria audiovisual española presente en Argentina

Ventana Sur, el principal mercado audiovisual de Latinoamérica, contó por primera vez con la presencia de Spanish Screening On Tour en su 14ª edición. El evento congregó a más de cien profesionales del audiovisual español que participaron de las diversas secciones y actividades bajo el lema “Spanish Audiovisual: Talent and Future”. Spanish Screenings On Tour tuvo a su cargo la organización de actividades de networking, y presentó veintiún proyectos en desarrollo, siete Work in Progress, cuarenta películas con potencial para realizar remakes, veintiún largometrajes terminados y tres inéditos en el mercado internacional como El cuarto pasajero, de Álex de la Iglesia y Las paredes hablan, de Carlos Saura.