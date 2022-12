Quentin Plair: “En la serie me sentí como una fruta prohibida”

Quentin Plair es Otis en Bienvenidos al Chippendale, nueva serie de STAR+ que cuenta cómo el Chippendale se convirtió en el club de desnudos más concurrido de América, escondiendo la oscuridad que lo atravesaba. Diario Hoy habló con Plair para saber detalles de la propuesta.

—¿Sabías algo de los crímenes asociados al club?

—Para decir la verdad no, solo conocía lo que conocen la mayoría asociada a los hombres desnudos y jamás pensé que había un imperio del crimen detrás de los desnudos.

—La serie habla de temas serios, más allá de los desnudos. Al leer el guión y después ver el show ¿creés que fueron bien trabajados?

—Sí, y cada vez que viajás al pasado te das cuenta lo difícil que eran estos temas, como racismo y discriminación, en ese momento, creo que el show lo que hace es, más allá de las palabras, cómo se sentían distintas esas mismas palabras, independientemente de todo el trabajo de marketing que se hacía en el club, creo que fue un gran trabajo de todos, lograr eso.

—¿Cuál fue el principal desafío de encarnar a Otis en la serie?

—El principal desafío personal creo que fue toda la preparación física que tuve en el comienzo, desde aprender habilidades para estar completamente desnudo, o en realidad no completo, pero sí esa capacidad para bailar y quitarte la ropa. Todos los días teníamos ensayos con los bailarines, el equipo y el instructor, eso fue difícil, y además, como actor, ya he encarado proyectos en los que se habla y mis personajes padecen racismo, segregación, discriminación, pero acá por primera vez tuve el desafío de encarar estos temas, actuarlos, además que había algo que tenía que ver con el deseo, ser parte de la fantasía de alguien, el deseo puede ser algo positivo, pero acá, además, sentí ese deseo, fetichista, por ser negro, como algo negativo, me sentí como una fruta prohibida. Entrar en eso, tratando de encarar toda la complejidad del personaje y ser deseado de manera negativa y además desnudarte, bailar haciendo strip, todo a la vez, ese fue el desafío.