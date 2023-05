Las declaraciones de Tomás Holder por el vídeo íntimo

Luego de que se viralizara un video erótico suyo, junto a Agustina “La Tana” (así se la conoce en el canal de contenido erótico que tiene), el ex Gran Hermano salió a aclarar y dar su versión de los hechos. Lo hizo a través de un descargo en sus redes sociales. Allí manifestó: “Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Y no, yo no lo subí”. Lo mismo manifestó la mujer, quien aseguró que a todo su contenido le pone marca de agua.

Holder además agregó: “No me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije, es un cuerpo humano (...). No es nada raro. Es sexo, es normal”. Y agregó: “Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”.