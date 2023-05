Picante cruce entre Moria e Icardi

“Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”, dijo Mo­ria Casán y se armó. Porque el jugador de fútbol respondió por IG y dijo: “Gracias, Moria, por tus piropos y halagos. (...) También te cuento que el único poncho que me pongo hace diez años es el mismo, el que elijo cada día”. Y cerró: “Te mando un beso, y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias”.

Obvio que “La One” frente a esto respondió con munición pesada. “¿No me arrobaste y mandás tuits para lo que considerás una pavada? Me da que te lo mandó a escribir WN (...). Me da que sos sometido y cholulo disfrazado de superado, puro cotilloneo, y esto me da la prueba de que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó. El decorado botinero se calla”.

En medio de todo esto, ya de regreso al país, Wanda había sido noticia porque presenció un accidente en la calle y se bajó del auto a socorrer a la víctima. ¿Habrá otro round entre el futbolista y Moria?