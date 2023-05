Roger Waters vuelve a la Argentina

Una noticia que alegra a los fans argentinos: Roger Waters volverá al país para dar un nuevo concierto en el marco de su gira despedida.

El músico británico llegará con su Tour "This Is Not A Drill"(esto no es un simulacro) para tocar el próximo 21 de noviembre en el Estadio de River Plate.

El cofundador de Pink Floyd prepara un show con varias canciones de la mítica banda y algunas de su etapa solista, además, se espera una gran puesta escenica tal como acostumbra Waters.

Las entradas podrán conseguirse a través de la preventa de 48 horas (o hasta agotar stock ) el lunes 8 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Luego habrá una venta general el miércoles 10 de mayo. En ambos casos será a traves de la web All Access.

Roger vuelve a la Argentina para convertirse en uno de los músicos que más ha venido, en total serán 12 las oportunidades que el inglés se subió al escenario de River igualando a los Rolling Stones. Cabe destacar, que Waters tuvo 9 shows en el Monumental en 2012, récord que sería superado por Coldplay y sus 10 recitales en 2022.