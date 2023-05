La familia de Antonio Gasalla emitió un comunicado sobre la salud del artista

Desde hace varios días que se viene especulando sobre el estado de salud de Antonio Gasalla. Es vox populi que se encuentra en una situación complicada, pero, más allá de algunos trascendidos, no se conocía a ciencia cierta qué era lo que pasaba. Es más, circularon fuertes rumores que indicaban que había sido víctima de un robo. Pues bien, la familia del comediante emitió un comunicado oficial para echar un poco de luz sobre el asunto.

El comunicado lo dieron a conocer distintos periodistas, entre ellos Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter. Dicho texto está dividido en cinco puntos y comienza diciendo: “Ante las diversas versiones que han circulado en distintos medios de comunicación, vinculadas a la salud y bienestar del Sr. Antonio Gasalla, y con la finalidad de evitar informaciones confusas o incorrectas, nos vemos en la necesidad de aclarar los siguientes aspectos”. Para luego agregar: “El Sr. Antonio Gasalla padece desde fines del año 2019, principios de 2020, una afección en su salud mental que ha ido desde entonces afectando progresivamente su capacidad cognitiva y su juicio”.

Luego explica que el actor, desde las primeras manifestaciones de su enfermedad, fue evaluado por profesionales de la salud, siempre a instancias de su familia, “procurando su cuidado, adecuado control y contención”. Además, allí se hace hincapié que siempre se actuó en pos de preservar la intimidad y el respeto por la “imagen pública” que tiene Gasalla. En el comunicado también se hace referencia a la mujer que apareció en distintos medios diciendo ser su amiga.

Frente a ello, la familia asegura que esta persona quería desvalijar la casa del actor, sacando provecho de la situación vulnerable en la que se encuentra. Al respecto, el comunicado expresa: “La reciente aparición de una persona desconocida introduciéndose en el domicilio del Sr. Antonio Gasalla y el aparente control que esta persona ejercía sobre él, que llegó incluso a obstaculizar el contacto con su familia, fue una señal de alerta respecto del eventual peligro que corría su seguridad ante el posible aprovechamiento de su estado de salud”. Y luego agrega que frente a ello la familia recurrió a la Justicia y, “a los efectos de su resguardo personal y patrimonial”, se decretó que esta persona no tenga contacto alguno con el actor.

Por último, la familia informa que Gasalla se encuentra estable pero continúa internado para la realización de diversos estudios. En conversación con la prensa, también se manifestó Miguel Ángel Pierri, quien fuera abogado de Gasalla durante varios años. Allí expresó: “Es todo muy raro. Me llama la atención que digan que le robaron cuando no le robaron nada. No sé por qué lo dicen. Alguien está interesado en aislar a Antonio”.