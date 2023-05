Pom Klementieff: “No quiero ser otro personaje en el universo Marvel, estoy feliz con Mantis”

Ayer llegó a los cines Guardianes de la galaxia, volumen 3, en donde la actriz de origen canadiense Pom Klementieff se ­despide del rol que encarnó por siete oportunidades, Mantis. Para conocer detalles de la despedida y saber cómo se vivió en el set, justamente, rodar el adiós a la épica saga de aventuras comandada por Chris Pratt (Star Lord), hablamos en exclusiva para Argentina con Klementieff, a quien veremos en breve en la nueva Misión imposible.

—¿Cómo fue para vos decir adiós a este equipo en esta nueva película?

—Oh, fue triste, pero al mismo tiempo me siento muy agradecida de haber trabajado con James Gunn, y con todo el equipo tras las cámaras. Tuve muchas oportunidades divertidas para jugar con el personaje, y desarrollarlo, y mostrar muchos nuevos lados de Mantis, así que me siento muy afortunada, y no puedo esperar a que la gente vaya al cine y vea la película en la pantalla. Yo la he visto dos veces y me encanta mucho. Y estamos muy orgullosos de ello.

—Me encantó también, y creo que es una gran despedida para el equipo. Y ya que mencionaste lo que has descubierto en este personaje, me gustaría saber, ¿cómo es para una actriz volver una y otra vez a un mismo rol?

—Es hermoso porque puedes realmente explorar más el personaje y la audiencia aprende más sobre el rol, poco a poco también. Mantis es un personaje tan interesante de jugar, también, porque es empático, y fue hermoso mostrar todas estas emociones y cómo a ella le importa todo sobre los otros guardianes de la galaxia.

—¿Qué cosas aprendés sobre Mantis? ¿Y qué cosas te llevaste a tu vida real del personaje?

—¿Qué cosas tomo en mi vida real? ¿De qué modo?

—En la forma en la que ves al ­personaje, dijiste que era muy empática. ¿Qué te llevaste para tu vida real de Mantis?

—Siempre el tema de la empatía es una cualidad muy importante para tener y cuidar a otros, eso siendo seres humanos o animales. Y es una cualidad muy importante para tener, porque muchas personas no la tienen, así que es hermoso mostrarlo en la pantalla.

—Le decís adiós a Mantis, pero, si tuvieras la oportunidad de volver al universo Marvel con otro personaje, ¿cuál serías?

—No creo que quiera ser otro personaje en el universo Marvel. Estoy feliz con Mantis por ahora.