Las Espléndido: una nueva compañía de teatro en La Plata que trabaja para estrenar en abril

Las Espléndido es una compañía de teatro que surgió el año pasado, durante el aislamiento que impuso la pandemia de Covid-19. La falta de actividad en la ciudad no impidió que un grupo de siete actores y actrices de la ciudad se reunieran para comenzar a ensayar un proyecto que se estrenará en abril de este año en el Pasaje Dardo Rocha.

Diario Hoy habló con Belén Spléndido, directora y creadora de esta compañía que trae entre manos la adaptación de una obra del dramaturgo Javier Daulte. Una puesta en escena que llevará al público a la reflexión sobre los puntos de vista a partir de los que cada cual ve su propia realidad.

—En principio me gustaría que me hables del grupo de teatro, cómo surgió, cuándo, cuántos integrantes tiene, en qué proyectos están trabajando.

—El grupo surge después de haber participado de varios grupos de teatro, en donde me hice amigos, y me pasaba mucho que queríamos hacer algo, y ahora me encontré con ganas de hacer un proyecto personal, para participar del teatro desde otro lado, para elegir personalmente qué contar y cómo. Llamé a algunas de las personas con las que había compartido, con las que teníamos una mirada en común para trabajar, la misma visión, el mismo humor. Somos 7 conmigo: Octavio Amiconi, Germán Casella, Florencia Negro, Ana Clara Tortone, Marina Álvarez y Nahuel López. Nos juntamos a mitad del año pasado, en plena pandemia. Yo tenía una obra que me había impactado mucho, y quería proponerla. Con la idea de que este sea un primer proyecto y que después cada uno proponga. Así fue como empezamos Estás ahí, que es una obra de Javier Daulte, un dramaturgo argentino.

—¿De qué se trata esta obra?

—Es una obra que cuenta la historia de Ana y Fran, una pareja. Ella es estudiante de oftalmología y él es mago. Cuando se van a vivir juntos descubren a Claudio en el departamento. Claudio es un fantasma. Creo que las profesiones de ellos no están elegidas así porque sí, porque claramente Daulte quiere hablar de una ilusión, de lo que se ve y lo que no se ve. El nombre Estás ahí es: “¿Te puedo ver? ¿Estás conmigo?”. Justamente ella es oftalmóloga y trata de ver algo y él es mago, trata de dar ilusión y mantener una ilusión. Igual no quiero spoilear mucho. Pero es eso, es estar para el otro, es dejar ir al otro a pesar de amarlo mucho. Es una comedia que nos va a hacer reflexionar sobre las relaciones, si alcanza con ver que uno está ahí o necesitamos algo más.

—¿Cuándo tienen pensado estrenar y en donde?

—Tenemos pensado estrenar en abril en el Pasaje Dardo Rocha y girar por distintas salas para contar esta historia que protagonizan Octavio Amiconi, Germán Casella y Florencia Negro. Ana Clara Tortone y Marina Álvarez son las productoras de la compañía, Nahuel es el técnico y yo soy la directora y Germán Casella también es codirector.

—¿Cómo ves la escena teatral platense? (En cuanto a salas para actuar, actores, actrices, propuestas, etc.)

—La ciudad de La Plata tiene una escena teatral muy amplia, desde salas de teatro, talleres, la escuela, hay muchos lugares de formación. Con la pandemia fue difícil, pero se siguió. Nosotros surgimos en la pandemia, de hecho. Pero en La Plata hay opciones para todo, desde teatro comercial hasta teatro independiente, pero sobre todo de este último en donde esperamos ser una buena propuesta para el público.