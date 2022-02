Julian Casablancas perdió su pasaporte en Costa Rica y lo encontró gracias a un taxista

Ranny Rodríguez maneja un taxi en la ciudad Santa Teresa, en Costa Rica. Como todas las personas que trabajan en la calle, Rodríguez suele encontrar objetos perdidos con mucha facilidad. Así le pasó hace unos días cuando vio en el pavimento un documento, y se bajó para agarrarlo.

Se trataba de un pasaporte a nombre de un ciudadano estadounidense: Julian Casablancas. El conductor no tenía idea que esta persona es ni más ni menos el cantante de una banda muy famosa, The Strokes. Así que siguió su camino, no sin antes publicar la información en su Facebook hasta que el dueño apareciera.

“Dije: Espero poder encontrarlo porque es una calle transitada por extranjeros que alquilan bicicletas de montaña y es muy común que eso suceda. Así que lo que estoy haciendo es publicarlo para que la gente pueda compartirlo para ver si aparece el propietario, porque sé que es de gran ayuda para ellos. O sea, estar en otro país y perder el pasaporte sale muy caro”, dijo el taxista.

Fue una pasajera de su taxi, oriunda también de los Estados Unidos, quien le advirtió que podría tratarse del célebre rockero. Fue así que Rodríguez contactó vía Instagram a la banda, y su mánager recuperó el documento.

Por ahora es todo lo que se sabe de esta historia, ya que Casablancas no hizo alusión a los hechos de manera pública.

The Strokes agotó las entradas para su show en Argentina y estará en México

La banda que lidera Casablancas estará en Buenos Aires en marzo, en el marco del Festival Lollapalooza. Esta es la séptima edición de este encuentro de música, que se realiza con una gran expectativa debido a que las fechas de 2020 y 2021 debieron suspenderse a causa de la pandemia de Covid-19.

De esta manera, 300.000 personas ya compraron su ticket para vibrar al ritmo no solo de los Strokes, sino también de un line up que comprende artistas como Miley Cyrus y Foo Fighters. Por otro lado, la banda estadounidense anunció también su presencia en Ciudad de México el 19 de mayo. Como bandas soportes de este recital, que se llevará a cabo en el Foro Sol, tocarán The War on Drugs y Mac de Marco.