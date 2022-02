Andrea Rincón en una nueva relación con ¿Tute?

En las últimas semanas, empezaron a circular rumores que indicaban que la actriz Andrea Rincón estaba saliendo con su compañero de obra, el humorista Fredy Villarreal. Sin embargo, el domingo a la noche las cámaras captaron a la Rincón cenando con el dibujante Tute, en un conocido restaurante de Villa Carlos Paz.

La cena íntima despertó especulaciones: ¿acaso nace un nuevo amor? Pero la actriz aclaró la situación en ese mismo momento en el diálogo que mantuvo con el periodista Pablito Layus:

"Es un amigo, vino a trabajar a Córdoba y vino a verme al teatro”, dijo la actriz.

Y brindó detalles de la relación que la une con el dibujante: "Nos conocemos hace años, somos compañeros", bromeó Andrea haciendo la señal peronista de la V de la victoria. "Nos une el peronismo", ratificó el humorista gráfico, luego de la aclaración de su amiga Andrea. Además, el artista aseguró que le encantó Los 39 escalones, obra que Rincón integra.

Layus aprovechó el momento para consultarle a la actriz sobre los rumores de romance con el humorista Fredy Villarreal y con humor Tute le contestó: “Me enteré, me enteré, me encanta, una linda pareja”. Rincón no se quedó callada y le dijo al cronista: “Cómo te gusta... me escupís el asado, ¿de dónde saliste?”, sentenció entre risas.