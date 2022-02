Dalma Maradona está embarazada de tres meses: será una niña

Envuelta en un profundo hermetismo, ella misma dio la noticia. Ni siquiera sus compañeros del programa radial Un día perfecto, que se emite por radio Metro, lo sabían. Dalma Maradona, como quien no quiere la cosa, anunció ayer que será mamá por segunda vez.

“¿Puedo decir algo? Estuve hablando con (Nicolás) Cayetano fuera del aire, tenía que tomar una decisión y quería consultarlo con él”, comenzó diciendo la hija mayor de Diego Armando Maradona. Y remató, contundente: “Quiero contarles que estoy embarazada”.

La sorpresa de sus compañeros fue tan grande que le preguntaron: “¿Es un chiste’”. “No, es verdad, estoy embarazada. Lo otro que te dije fuera del aire es mentira. Me parecía que lo tenía que contar acá. ¡Abrácenme!”, contestó ella.

Dalma, junto a su marido Andrés Caldarelli, ya son padres de Roma, que tiene dos años. Ahora están esperando una nena, que lleva tres meses de gestación, y se llamará Azul, para representar algo de la pasión de la familia por Boca Juniors. “Todas las primicias las digo acá”, afirmó, entre risas. Al mismo tiempo que destacó que la niña “no tendrá segundo nombre”, aunque el padre había propuesto que se llamase Azul Yoro.

La actriz destacó que su familia más cercana lo sabe y contó cómo fueron sus primeros meses de embarazo. “Mi mamá lo sabe, obvio, y Gianinna también, pero nadie más. A Roma le dijimos: Mamá y papá te tienen que contar algo, y ella respondió: Ya sé. Entonces le pregunté si sabía lo que mamá tenía en la panza y me dijo: Un bebé. Resolvió así, y con Andrés nos quedamos como pensando que no podía ser. Fue increíble”, relató.

Cayetano, entonces, contó que muchas veces los niños tienen un instinto especial y se dan cuenta antes que nadie de que va a llegar un hermanito. Pero esta vez no fue así: “En este caso no, porque estuve vomitando mal. Fui la primera en darme cuenta. Fue heavy porque me enteré antes de viajar a Nápoles y hacer todo un rally de 8 a 8 (por la serie documental que realiza para Discovery). Me sentí mal, ­tremendo, algunas veces me mareaba un poco”, explicó.

“Gracias a todos los que me vieron y

no dijeron nada. Acá se cierra la fábrica”, expresó Dalma, y agregó: “Fue recontra ­buscada”.

En tanto, su hermana menor, Gianinna Maradona, celebró la noticia por Instagram. Junto a una foto de ambas siendo niñas y abrazadas, dijo: “Lloro de nuevo. Roma y Azul. El mejor regalo para siempre. Felicidades, sis. Y a vos que sos el uno de esta familia desde que llegaste. Estoy muy orgullosa de su hermosa familia”.

“Sí, voy a ser tía nuevamente. Acá te esperamos, Azul de mi cuore. ¡Un poco de felicidad por fin!”, exclamó.

Un proyecto sobre su padre

mantiene ocupada a Dalma

Además de trabajar en el programa de radio, Dalma Maradona se encuentra ocupada en un proyecto muy importante. Se trata de la serie documental que Discovery Latinoamérica está realizando sobre la vida de Diego Armando Maradona, de la cual se desempeña como productora ejecutiva.

Y no solo eso, ya que la serie, que contará con tres episodios, se llamará La hija de Dios, y mostrará los detalles más importantes de la vida del astro del fútbol contados por la mismísima Dalma.

“Estoy feliz y emocionada con este proyecto y agradezco la oportunidad de seguir encontrándome con él, con la pasión de la gente por mi padre, descubrir anécdotas únicas y seguir sintiendo vivo su fuego sagrado por la vida, el compromiso por su país, el sentido de justicia, de equipo y deporte en un recorrido lleno de amor que me hace entenderlo aún más”, dijo la actriz cuando el canal anunció el inicio de las filmaciones.

Cada capítulo estará lleno de material inédito, propia de la familia del Diez, e incluso Dalma publica con frecuencia en su cuenta de Instagram fotos de las locaciones en donde se está filmando la historia.