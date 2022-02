El ocaso de Marilyn Manson

Polémico e innovador, el cantante Marilyn Manson (Brian Hugh Warner) durante muchos años generó opiniones contrapuestas. Sin embargo, en los últimos tiempos su figura se vio severamente deteriorada por la aparición de denuncias de aberraciones.

El músico mantuvo durante un largo tiempo una relación con Evan Rachel Wood, quien lo denunció por acoso y abuso sexual. De hecho, recientemente la actriz dio a entender que fue violada durante la realización del video Heart-shaped glasses, que se llevó a cabo en 2007. Allí la estrella joven estaba lookeada para interpretar a un personaje que mantiene una relación clandestina con un señor mayor obsesionado con ella. En estas escenas, Wood aparece recostada sobre un charco de sangre, mientras su pareja mantiene sexo con ella.

La intérprete, que gracias a otros trabajos fue nominada al Globo de Oro, prestó su testimonio sobre los detalles más oscuros del vínculo, que inició cuando ella acababa de cumplir los 18 años y él transitaba los 38. Fue en un documental titulado Phoenix Rising, que fue estrenado en el Festival Cinematográfico de Sundance. En esta entrega, Wood acusó a su expareja de abuso sexual.

Retomando las escenas de alto voltaje que protagonizaron, la mujer alegó que la propuesta laboral que le fue ofrecida en aquel momento nada tenía que ver con lo que sucedió en el set de filmación: “No se parece en nada a lo que pensé que iba a ser. Hicimos cosas que no eran las que me propusieron. Hablamos de una escena de sexo simulada, pero, una vez que las cámaras comenzaron a grabar, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca había accedido a eso. Fue un completo caos”.

Luego decidió contar esa experiencia y expresó las sensaciones que tuvo en aquellos momentos de exposición: “No me sentía segura. Nadie me cuidaba. Fue una experiencia muy traumática filmar el video. Me sentí repugnada y pensé que era parte de algo vergonzoso. Me di cuenta de que el equipo de filmación estaba incómodo y nadie sabía qué hacer (…) Ahí fue cuando se cometió el primer crimen contra mí. Básicamente me violaron frente a la cámara”.

Wood también alegó que su ex le advirtió sobre las respuestas que debía brindar cuando diera entrevistas: “Se suponía que debía decirle a la gente que pasamos un gran momento romántico, y nada de eso era verdad. Pero tenía miedo de hacer algo que molestara a Brian de alguna manera. El video fue solo el comienzo de la violencia que seguiría aumentando a lo largo de la relación”.

Si bien la actriz cuando estaba en pareja con el músico no enunció lo que le pasaba, tomó valor en febrero del año pasado y dio su versión sobre la violación denunciada.

Los detalles de la denuncia

Evan Rachel Wood realizó un comunicado a través de las redes sociales donde escribió: “El nombre de mi abusador es Brian Warner, conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a hacer manipulación pederasta en mí cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí, durante años”.

De forma inesperada, en el mismo día que este posteo salió a la luz, otras doce mujeres también dieron su testimonio; entre ellas, estuvo la de una colega llamada Esmé Bianco, reconocida por su rol en la serie televisiva producida por HBO llamada Game of thrones.

Por su parte, Manson negó todos los dichos y afirmó que estas mujeres decían “horribles distorsiones de la realidad”. También aseguró que, al finalizar la relación, la llamó más de 200 veces y se mutilaba para que tomara noción del dolor que atravesaba. Asimismo, el sujeto, que estaba contratado para formar parte de la cortina musical de una serie y participar de unos capítulos en otra, fue dado de baja por los productores ejecutivos de ambos proyectos debido al cariz que tomaron las denuncias por violencia de género y abuso sexual.

El Departamento de Policía de Los ángeles decidió realizar un cateo en el hogar del individuo, encontrando dispositivos de almacenamientos, armas blancas y de fuego, y una colección de elementos inspiradas en la pasión que mantiene con la temática de Hitler.