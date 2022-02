Flavio Mendoza: “Stravaganza es el mejor show que hay en la Argentina”

Flavio Mendoza no para de cosechar éxitos con su gran espectáculo Stravaganza. Ya hace diez años que esta puesta en escena se ofrece al público de la Argentina, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en otras plazas veraniegas. Además, hace unas semanas recibió el premio Carlos 2022 de Oro por el show.

“Me enorgullecen los 10 años de Stravaganza porque sigue intacta la mística. Yo creo que es el mejor show que hay en Argentina”, dijo el artista en un programa radial.

Y enfatizó: “Estoy muy feliz por lo que me está pasando, por lo que logré. No es fácil, porque no es un espectáculo convencional. Logré la fórmula, eso es lo que a mí me enorgullece. Dije bueno, voy a hacer lo que realmente quiero hacer. Me arriesgué, me la jugué, salió y, gracias a Dios, lo sigo disfrutando”.

“Esto no es una receta de Broadway que compramos, sino que fue una invención nuestra, una creación mía. Sigue intacta la comunión con el público cuando ve el espectáculo. A nivel show, creo que es el mejor que hay en la Argentina. No hay otro de estas características”, expresó en la continuidad de la charla.

Con respecto a su situación financiera, que se vio muy afectada por la cuarentena, Mendoza aseguró que aún no pudo recuperar los ahorros que perdió para poder sostener la situación y al enorme equipo que lo acompaña en sus obras, a lo que sumó: “Pero gracias a Dios hoy no le debo a nadie, gracias al circo, a mis tíos, a mucha gente que me ayudó”.

Consultado sobre su futuro personal, afirmó: “Me encantaría tener otro hijo. Estamos muy bien con Waldo. Estoy pensando mucho en mí, en qué es lo que quiero, qué quiero para mi hijo. Pretendo decidir más sobre mí, agarrar más las riendas. Ya soy un hombre maduro”.

Ante la pregunta de cuál es su mayor miedo, Mendoza respondió: “La no evolución del ser humano, ese es mi mayor miedo. Me asustó mucho la pandemia cuando vi que la gente se enloquecía por un papel higiénico, eso de no pensar en el otro. Y en lo personal, me preocupo por la salud de mi hijo. Tengo algo de sobreprotección, pero siempre quise tener muchos hijos. Dios dirá”.