Mi amigo hormiga llega al teatro

El próximo miércoles 9 de febrero, en una función única y exclusiva, a las 20.30, subirá al escenario del Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires el éxito audiovisual Mi amigo hormiga, con el protagónico de Thomas Lepera, Mora Fisz, Agus Benavides, Adrián Altamirano, Nora Pavón, Paula Rosen y Sebastián Fernández, además de la participación especial de Diego Sassi. Escrita y dirigida por Diego Oria, diario Hoy dialogó con él, con Lepera, Fisz, Benavides y Fernández para conocer más detalles de esta propuesta.

—¿Cuáles son tus expectativas al finalmente llegar al teatro con Mi amigo hormiga?

—Diego Oria: Me siento muy agradecido, y creo que estamos en un momento de mucha reflexión. La obra nació desde una reflexión, con las ganas de que se escuche un mensaje, que se pueda conectar con intenciones sanas, claras. Generar un mundo de armonía en un universo de ficción no es sencillo, y desde que fue declarada de interés cultural en Mendoza, llegando a la serie y ahora al Teatro Astral, hemos aceptado lo que sucede. Lo vivimos con mucha emoción, con el caos que tiene, y está bueno que suceda.

—¿Cómo llegan a la obra?

—Thomas Lepera: Me envió un mensaje mi representante contándome que había un casting y preparé una canción de la obra para audicionar. Recuerdo que estuve todo el día preparando el tema y repasando la letra para poder presentarme al día siguiente en la audición. Me sentí supercómodo desde el primer momento, junto a Jorge Soldera y Diego Oria, que estuvieron evaluando mi performance. Así es como llegué y ahora estoy acá a días de estrenar.

—Agus Benavides: Para mí es una locura, me acordaba que en el segundo casting, cuando Diego me dijo que iba a estar, me brotó una emoción gigante, porque más allá de estar en Calle Corrientes, en el Teatro Astral, se cuenta un mensaje muy importante, que es que no estamos solos. Que se pueda contar esto y unirlo con la música es muy importante. Tengo gran alegría por contar un tema tan importante.

—Mora Fisz: Desde que soy chica estudio comedia musical, mi pasión e interés va por ahí, y siempre fue un gran sueño llegar a un teatro, como este, y con una obra tan linda. En los castings no caía en lo que iba a hacer, y cuando nos dijeron que quedamos, surgió la responsabilidad de poder hacer justicia a la obra y a lo que cuenta.

—Sebastián Fernández: Es una obra para la familia, cada escena, cada canción, tiene un significado, que llega, de manera muy directa, y siento que van a salir de la obra con mucha emoción.

—¿Cómo fue elegirlos?

—DO: Fue un desafío. Cuando nos enteramos que los chicos de la serie no podían, dimos un nuevo salto, un desafío, y lo que más me gusta de este elenco es que tienen lo que pedía la serie: ser más jovencitos, los de la serie eran más grandes. Cuando este elenco habla de los temas de la obra, entendimos que también está la marca de la historia, siento que tenía que suceder esto, tenía que pasar, aceptando el cambio para potenciar aun más el material.

—Te desafía mucho la obra, lo viene haciendo desde su origen…

—DO: Totalmente, y el desafío es que llegue el mensaje, más allá de lo que uno deseaba. La estamos haciendo con lo que tenemos, y esta obra es una metáfora de lo que me pasa un poco en la vida, en los procesos de mi trabajo, y siento que todo se está dando en armonía y esto se mancomuna con estos nuevos artistas que sumamos.