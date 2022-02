Marley ya tiene nombre para su futura hija ¿Cómo se llamará?

El conductor Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, hace tiempo que viene expresando el deseo de volver a ser padre, esta vez de una niña. El conductor piensa tener a su futura hija mediante el mismo método con el cual obtuvo a Mirko, su primogénito: la subrogación de vientre.

En una charla íntima con su madre, Marley reveló el característico nombre que le gustaría para su hija y es tan singular como el elegido para su primer hijo.

Al ser consultado por su madre, Marley respondió sin dubitar: "Me gusta Milenka". Al escuchar este particular nombre, su madre no reaccionó, por lo que el conductor repitió el nombre. Sin embargo, ella no se mostró muy convencida con la elección propuesta para el nombre de su futura nieta así que ella le sugirió que lo consulte con Mirko.

El nombre Milenka es de origen ruso y significa “mi pequeña”. Hermosa y tierna elección.