Polémicas declaraciones de Jorge Rial: elogios a De Brito y dardos al nuevo Intrusos

En una entrevista, Jorge Rial rompió el silencio y habló de todo sin tapujos: su nueva vida lejos de la pantalla chica, sus nuevos proyectos y lo que muchos estaban esperando, su opinión del nuevo ciclo de Intrusos, el programa de espectáculos que comandó durante décadas con éxito.

Consultado por Teleshow, el periodista afirmó que no mira Intrusos "porque no cuentan nada" que el no sepa. Por otro lado, aseguró que el histórico ciclo de chimentos "perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene".

Además, el conductor aseguró que en la actualidad, el programa ya no es lo mismo: “no instala agenda y no tiene la influencia de antes".

Respecto a las figuras que condujeron el programa luego de su partida, Rial opinó y brindó su análisis sobre ellas:

“Con Lussich y Pallares ahí cambió el estilo: lo hicieron más liviano y de entretenimiento. Ahora está Florencia (de la V) y también es lógico, porque ante un canal que ha perdido a sus figuras, miraron para adentro y me parece bien. El problema es que es parte del ambiente, y estar al frente de Intrusos la va a limitar bastante”, razonó.

Por otro lado, el periodista tuvo sorpresivas palabras de elogios hacía el conductor Ángel de Brito e inclusó contó que mantuvo conversaciones con el: Me parece que es el que mejor sigue el estilo de lo que era el viejo programa de espectáculos. Tiene buena info, tiene primicias, y eso es un valor agregado y lo que lo hace diferente. Y mantiene esa ironía: le gusta pelear".

¿Cómo afectarán estas palabras, en apoyo a De Brito, al nuevo equipo de Intrusos? ¿Flor de la V se sentirá rechazada por el histórico conductor del ciclo?