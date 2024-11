Las hermanas Escudero, en pie de guerra

Aunque trataron de mantenerla en silencio, la pelea entre Vanina y Silvina Escudero ya trascendió más allá de las paredes de sus hogares.

La dupla, en otros tiempos inseparable, viene de mal en peor tras la decisión de Vanina de irse a vivir a Uruguay junto a su marido Álvaro Navia y su pequeño hijo en 2020. Silvina nunca superó el traslado, pero cuando volvieron al país, parecía que todo iba a solucionarse. Y no fue así. Según trascendió, la participante de Cantando 2024 les habría facilitado un dinero para emprender la mudanza a la pareja y solventar algunas deudas.

Dicen que ese dinero nunca regresó, por lo que Silvina decidió tomar la drástica decisión de no hablar más con su familia. Si bien recientemente trató de minimizar el hecho y aclarar que la pelea no es por dinero, lo cierto es que la incomunicación entre las hermanas persiste y no hay visible una reconciliación por el momento.