Las mujeres, al frente en las producciones cinematográficas de hoy

Continuando con los estrenos en televisión y en la plataforma online, Cinear presenta Lina de Lima y Azul el mar. Se trata de dos producciones que tienen una lúcida propuesta sobre la mujer y su relación con el entorno y deseos.

“Yo estaba teniendo sueños con el mar y con mi infancia, se me venían recuerdos de los viajes que hacíamos con mi familia. Entonces empecé a preguntarles a mis hermanos qué es lo que ellos recordaban, y fui tomando varios elementos para armar el guión” dice a diario Hoy Moreno.

“A Umbra Colombo la ví en una foto que me llamó la atención, nos contactamos para tomar un café, hablamos tres horas de nuestras vidas y mientras la escuchaba, pude ver cierta nostalgia en sus ojos, entonces supe que era ella. Y en el rodaje fue todo más sencillo porque ella tenía muy claro quién era el personaje y cómo abordarlo”, agrega.

“El hecho de contar con una plataforma y con una fecha precisa, nos permitió poder encarar la estrategia de difusión de otra manera. Tuvimos más tiempo para preparar las redes y buscar conectarnos desde allí, y al proyectarse en todo el país hasta en lugares que ni te imaginabas que podías llegar, también resulta muy beneficioso para la película y para quienes quieran recibirla”, finaliza sobre la presentación en Cinear.

Por su parte, González, en diálogo con diario Hoy cuenta sobre el origen de Lina de Lima, una coproducción con increíbles escenas musicales: “A partir de observar cómo está cambiando el proceso migratorio, que en la última década venía cambiando nuestra cultura, haciendo que nos relacionáramos más con los países vecinos y del resto del continente. En Chile éramos un país bastante aislado y eso ya va quedando atrás. Me interesaron las mujeres peruanas por la cercanía con historias que conocí. Partí investigando un documental y terminé haciendo una ficción con episodios musicales. No sé bien cómo pasó. Fue mutando la película, encontrando su forma, no fue un desafío hacer una primera ficción sino que se convirtió en eso”.

“Uno sabe que no hay como una sala de cine pero en estos tiempos internet está convirtiéndose en un gran aliado para acercarnos a nuevos públicos”, concluye acerca del estreno virtual.

DULCE FAMILIA y MURCIÉLAGOS

En GooglePlay e iTunes se verá la producción mexicana protagonizada por Florinda Meza en su regreso al cine. Su personaje es el de una actriz decadente que desea seguir en el candelero. Por otra parte, en www.amnistia.org.ar/autocine se verá el filme coral que tiene la pandemia como disparadora de relatos y a Oscar Martínez en uno de los cortos.

9 HISTORIAS DE AMOR Y ODIOEN AISLAMIENTO

Cine Arte Lumiere estrena este relatode Dan Chisu que se ve en

cineartelumiere.com.ar. Una divertida historia de cine dentro de cine, y que en medio del aislamiento propone una mirada irónica sobre el desarrollo, producción y realización de una película en pandemia. Con Andrei Huțuleac, Alex Bogdan y Cătălina Mihai.